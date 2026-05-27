Čína vyzýva na kompromisy: Peking dúfa v dohodu medzi Iránom a USA po útokoch na Blízkom východe

PEKING - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I opätovne vyzval všetky strany zapojené do konfliktu na Blízkom východe, aby dodržiavali prímerie. Vyjadril tiež nádej, že Spojené štáty a Irán budú robiť ústupky. V stredu o tom informovali čínske štátne médiá, píše agentúra AFP.
Peking sa snaží o vyriešenie tohto konfliktu a udržiava komunikáciu a koordináciu s hlavnými zúčastnenými stranami, povedal v utorok Wang I novinárom na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.
„Dúfame, že zainteresované strany zostanú odhodlané usilovať sa o prímerie a budú si aj naďalej vychádzať v ústrety, aby sa na Blízky východ mohol mier vrátiť čo najskôr,“ citovala ministra štátna tlačová agentúra Sin-chua. „Podporujeme aktívne sprostredkovanie zo strany Pakistanu a ďalších krajín a rovnako podporujeme úsilie Spojených štátov a Iránu,“ vyhlásil Wang I a vyjadril nádej, že zúčastnené strany budú aj „naďalej hľadať kompromisy“.
AFP pripomína, že vyjadrenia čínskeho ministra prišli v čase, keď Teherán Washington obvinil z hrubého porušenia prímeria a hovoril o práve na odvetu. Irán tak reagoval na útoky, ktoré americké sily v pondelok podnikli na viaceré ciele v krajine.