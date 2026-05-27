Štatistiky z trhu s autami odhalili krutú pravdu: Predajcovia zavádzajú Slovákov, POZOR na tento častý trik

BRATISLAVA – Kúpa ojazdeného vozidla je pre mnohých Slovákov veľkou investíciou, no situácia na trhu sa v poslednom období mení. Najnovšie podrobné štatistiky za prvý štvrťrok tohto roka odhalili nielen to, ktoré autá u nás letia najviac a ako rástli ich ceny, ale poukázali aj na jednu mimoriadne klamlivú praktiku predajcov. Pri obľúbenej formulke „po prvom majiteľovi“ totiž až v polovici prípadov riskujete, že s vami nehrajú čistú hru.
Slovenský trh s ojazdenými autami je v plnom prúde. Len za prvé tri mesiace tohto roka sa na Slovensko podľa štatistík spoločnosti Cebia doviezlo zo zahraničia 13 789 ojazdených osobných vozidiel. Pokiaľ ide o obľúbenosť značiek, slovenskí vodiči zostávajú verní tradíciám. Importu jednoznačne kraľuje Škoda (21,06 %) a v tesnom závese Volkswagen (20,64 %). Významný podiel si však držia aj prémiové nemecké značky Audi (6,88 %), BMW (6,24 %) a Mercedes-Benz (6,15 %).
Ceny rástli, autá na trhu starnú
Ak sa chystáte kúpiť auto z druhej ruky, pripravte sa na to, že si priplatíte. Priemerná cena predávaného jazdeného auta dosiahla 12 300 eur, čo je o 500 eur viac ako v rovnakom období minulého roka (nárast o 4,24 %).
Zároveň sa predlžuje priemerný čas, za ktorý si auto nájde nového majiteľa – v priemere je to 62 dní (medziročne o 3 dni viac). Autá na trhu navyše mierne zostarli. Priemerný vek predávaných vozidiel sa zvýšil na 9,23 roka. Zaujímavé sú rozdiely podľa pohonu:
- Naftové autá: priemerný vek 10,05 roka
- Benzínové autá: priemerný vek 8,86 roka
- Elektromobily a hybridy: priemerný vek cca 4,9 roka
Priemerný stav tachometra pri predaji vyskočil na 155 000 km (medziročný nárast o 9 000 km). Dôvodom je práve fakt, že v ponuke stúpol vek dieselových vozidiel. Celkovo však nafta na trhu mierne stráca (pokles z 54,98 % na 52,78 %) v prospech benzínu (nárast na 39,25 %). Alternatívne pohony (hybridy a elektromobily) tvorili dohromady 6,62 % trhu, čo znamená, že zhruba každé 15. predávané auto bolo do zásuvky.
Najpredávanejšie modely
Absolútnym kráľom slovenských ciest zostáva Škoda Octavia, ktorá svoj trhový podiel medziročne ešte zvýšila na 6,42 %. Druhé miesto obsadila Škoda Superb a trojicu najlepších uzatvára Volkswagen Golf.
Do prvej desiatky sa silno tlačia aj ázijské značky. Skokanom roka je Kia Ceed, ktorá sa prebojovala na 6. miesto, pričom jej podiel na trhu poskočil z 1,33 % na 2,34 %. V TOP 10 nechýbajú ani Hyundai i30 (8. miesto) a Hyundai Tucson (10. miesto). Tesne za bránami prvej desiatky skončili manažérske stálice ako Audi A6 či BMW radu 3 a 5.
Pozor na najčastejší trik predajcov!
Spoločnosť Cebia vo svojej analýze dôrazne varuje pred praktikou, ktorá má nalákať dôverčivých kupujúcich. Pri viac ako 30 % ponúkaných áut predajcovia v inzerátoch uvádzali, že vozidlo je „po prvom majiteľovi“.
Štatistiky a overovania však ukazujú šokujúcu realitu – u približne polovice týchto áut to vôbec nie je pravda. Ide o vedomú klamlivú taktiku. Predajcovia sa takto snažia auto umelo zatraktívniť, zdôvodniť vyššiu cenu a psychologicky odradiť kupujúceho od toho, aby detailne pátral po skutočnej minulosti a technickom stave vozidla. Odborníci preto radia: každé auto si pred kúpou dôkladne preverte cez nezávislé databázy.