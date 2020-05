Známy český herec sa nezdá: Veď on je starý neverník!

PRAHA - Milý, občas trochu nahlúply... Taký imidž zvyčajne prischol Luďkovi Sobotovi (77) v českých komédiách. V súkromí však ide evidentne o veľkého milovníka žien. Nielenže je jeho manželka Adriena mladšia o 18 rokov, on ešte pokukuje aj po iných. A nielen to!

Český herec, zabávač, scenárista a režisér Luděk Sobota (*27. mája 1943, Praha) vyštudoval najprv dopravnú priemyslovku a po nej absolvoval herectvo na pražskej DAMU. Už v začiatku umeleckej dráhy sa zaradil ku komickému žánru. Nadanie zabávača uplatnil v súbore Divadla Ypsilon, kde hral od roku 1968.

V rokoch 1973 – 1990 pôsobil v pražskom Divadle Semafor, kde sa stretol s ďalšími komikmi Miloslavom Šimkom a Petrom Nárožným.



Darilo sa mu aj na striebornom plátne, jeho prvým celovečerným filmom bola komédia Jáchyme, hoď ho do stroje (1974). Úspešné boli aj ďalšie filmy Zítra to roztočíme drahoušku (1976), Já to tedy beru, šéfe...! (1977), Jen ho nechte, ať se bojí (1978), Co je doma, to se počítá, pánové... (1980) či Ještě větší blbec, než jsme doufali (1994). Na niektorých z nich sa podieľal aj ako autor námetu a scenára.

Okrem toho je známy aj z filmov Neberte nám princeznú, Buldoci a třešně, Chyťte doktora, Všetko alebo nič. Objavil sa aj vo viacerých seriáloch.

V súkromnom živote po hercovom boku už 39 rokov stojí manželka Adriena, s ktorou má syna Ladislava. Prvýkrát sa ženil ale už ako 18-ročný, nakoniec po rokoch zistil, že zo synov Pavla a Roberta ten prvý vôbec nie je jeho.

No neveru nezažil Sobota len ako ten podvádzaný. Pred pár rokmi totiž vysvitlo, že v roku 1981 mal pletky s Mariou Rottrovou, s ktorou sa objavil v muzikáli Neberte nám princeznú. Pritom presne v tom istom roku sa ženil s Adrienou. „Ako to, že sa o tom vie? Marie vám niečo hovorila?” reagoval na zistenia novinárov Luděk. „Môžete napísať, že niečo preblesko,” povedala vtedy speváčka týždenníku Sedmička.

Pred dvomi rokmi zas umelec na párty šokoval, keď ohmatával Dagmar Patrasovú. A vraj sa snažil zvádzať aj iné ženy a dokonca im ponúkal sex. No ešte prekvapivejšia bola reakcia Sobotovej manželky. Evidentne nešlo o žiadnu výnimku a Luděk sa takto správa bežne. „Za tie roky som si už zvykla,” povedala Adriena denníku Aha!

Ako dodala, podľa jej názoru by bolo horšie, keby jej manžel iba sedel doma na zadku a tupo pozeral do steny. „Navyše by som rada zdôraznila, že môj muž má dobrý vkus! Dámy, ktoré ho zaujali, sú na úrovni,” povedala novinárom.