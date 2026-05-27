Maca Zábranská priznala bulímiu: Peklo odštartovali slová spolužiaka!

BRATISLAVA - Martina Zábranská otvorene prehovorila o bolestivom období dospievania, počas ktorého bojovala s nadváhou, nízkym sebavedomím aj poruchou príjmu potravy. Otvorene priznala, že ju k drastickému chudnutiu dohnali poznámky spolužiakov a túžba zapadnúť. Dnes však hovorí o tom, ako sa jej podarilo nájsť zdravší vzťah k jedlu aj k sebe samej.

Herečka Martina Zábranská sa v relácii Teleráno otvorene podelila o svoju bolestivú minulosť, boj s kilami aj následky drastického chudnutia. Dnes pôsobí sebavedomo a spokojne, no cesta k zdravému vzťahu k vlastnému telu bola pre ňu mimoriadne náročná. Už od detstva si totiž niesla nálepku „bacuľky“, ktorú jej okolie neustále pripomínalo.

„Keď som bola malá, som bola riadny bacuľko a bolo mi to jedno. Užívala som si život, stále som bola vysmiata. Celú základku vlastne. Potom mi to začalo dochádzať, keď boli školy v prírode a ja som bola jediná, ktorú nezavolali tancovať,“ priznala úprimne herečka. Práve vtedy si začala uvedomovať, že ju spolužiaci vnímajú inak. Pocit neprijatia a tlak na vzhľad sa postupne stupňovali a počas strednej školy prerástli do extrémneho chudnutia.

Impulzom bola aj poznámka jedného zo spolužiakov, ktorý jej povedal, že má síce peknú tvár, no inak sa na ňu nedá pozerať. Pre mladé dievča to bola rana, ktorá výrazne zasiahla jej sebavedomie. „Na strednej som začala veľmi diétovať, behať,“ spomína Martina na obdobie, keď sa snažila za každú cenu zmeniť svoj vzhľad. Výsledkom však nebol zdravý životný štýl, ale nebezpečný kolotoč drastických diét a porúch príjmu potravy.

„Ja som mala kadejaké diéty, na suchároch som fungovala, ketózu, jedla som iba bielkoviny. Až z toho dlhodobého hľadiska, tie drastické výkyvy v tom malom tele vo vývine, to príde. Zrazu máš deň, keď sa prežerieš a potom prídu výčitky. Potom príde bulímia,“ opísala obdobie, ktoré ju psychicky aj fyzicky poznačilo. Najťažšie na celej situácii bolo podľa nej priznať si problém. Hanbila sa o tom hovoriť, dokonca aj pred vlastnou rodinou.

