Veľký krok! Čína vyslala do vesmíru troch astronautov, jeden tam má stráviť až rok

PEKING - Čína dnes vyslala na svoju vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác) kozmickú loď Šen-čou 23 s tromi astronautmi na palube. Jeden z nich by mal prvýkrát stráviť na obežnej dráhe celý rok, a to kvôli štúdiu účinkov dlhodobého pobytu v mikrogravitácii. Experiment má pomôcť Číne pripraviť sa na budúce pilotované misie k Mesiacu a Marsu, uviedla agentúra AFP.
Astronauti, ktorých Čína nazýva taiwancami, majú na vesmírnej stanici uskutočniť množstvo vedeckých experimentov v oblasti biológie, fyziky, medicíny a ďalších. Členom posádky je prvýkrát astronaut z Hongkongu. Raketa Dlhý pochod 2F odštartovala v oblaku plameňov a dymu z kozmodrómu Ťiou-čchüan na severozápade krajiny o 23.08 h miestneho času, ukázali zábery štátnej televízie CCTV. Členmi posádky sú 43-ročný Li Ťien-jing z Hongkongu, 39-ročný kozmický inžinier Ču Jang-ču a 39-ročný bývalý pilot letectva Čang Č'-jüan.
Meno astronauta, ktorý strávi vo vesmíre celý rok, bude oznámené neskôr, povedal v sobotu hovorca vesmírnej agentúry CMSA. Posádky doteraz zostávali na obežnej dráhe väčšinou šesť mesiacov, kým boli vystriedané. Čína bola v roku 2011 vylúčená zo spolupráce na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) pre obavy Spojených štátov o národnú bezpečnosť. Čínsky vesmírny program je totiž riadený čínskou armádou. V reakcii na to začala Čína budovať vlastnú orbitálnu stanicu, ktorá sa stala základom jej samostatného pilotovaného kozmického programu. Čína chce do konca tohto roka na svojej vesmírnej stanici privítať prvého zahraničného astronauta, a to z Pakistanu. Do roku 2030 potom chce vyslať astronautov na Mesiac.