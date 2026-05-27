Streda27. máj 2026, meniny má Iveta, zajtra Viliam

Vedci bijú na poplach: Nevieme ako sa ebola prenáša! Šíri sa rýchlejšie, ako sme čakali

Zdravotnícky pracovník dezinfikuje centrum na liečbu eboly v Rwampare v Kongu
Zdravotnícky pracovník dezinfikuje centrum na liečbu eboly v Rwampare v Kongu (Zdroj: SITA/TASR/Jaromír Novak)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

KINSHASA - Nové ohnisko eboly v Konžskej demokratickej republike vyvoláva rastúce obavy medzi zdravotníkmi. Svetová zdravotnícka organizácia už vyhlásila medzinárodný stav zdravotnej núdze a humanitárne organizácie upozorňujú, že boj s nákazou komplikuje nielen jej šírenie, ale aj problémy s dopravou pomoci do postihnutých oblastí.

Nebezpečný vírus si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal ďalšie obete a počet podozrivých prípadov naďalej rastie. Medzinárodné zdravotnícke organizácie varujú, že aktuálna epidémia môže byť vážnejšia, než sa pôvodne predpokladalo.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preto nedávno vyhlásila mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu. Podľa odborníkov existujú náznaky, že vírus sa šíri rýchlejšie, ako ukazovali prvé odhady.

Medzi obeťami boli aj dobrovoľníci Červeného kríža

Jedným z prvých varovných signálov boli úmrtia troch dobrovoľníkov Červeného kríža, ktorí zomreli začiatkom mesiaca. Predpokladá sa, že sa nakazili pri manipulácii s telami zosnulých.

Doterajšie údaje hovoria o viac ako 200 podozrivých úmrtiach a vyše 850 možných prípadoch nákazy.

Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc upozorňuje, že rozsah problému môže byť ešte väčší. Vedúca programu MSF Kate Whiteová označila situáciu za mimoriadne znepokojujúcu.

„To len zdôrazňuje, aké dôležité je dôsledne dodržiavať všetky ochranné opatrenia,“ uviedla podľa BBC pred odletom do Konžskej demokratickej republiky.

Pomoc brzdia uzatvorené letiská a nedostatok vybavenia

Podľa Whiteovej predstavuje veľký problém aj obmedzená dostupnosť postihnutých oblastí.

Uzavretý vzdušný priestor komplikuje presun zdravotníckeho personálu, liekov aj potrebného vybavenia. Humanitárne organizácie zároveň upozorňujú, že rozsah potrebnej pomoci je enormný.

Zdravotníci sa snažia zlepšiť diagnostiku, aby bolo možné rýchlejšie potvrdiť alebo vylúčiť nákazu a pacienti nemuseli zbytočne zostávať v liečebných centrách.

„Chceme, aby sa mohli vrátiť domov k svojim rodinám hneď, ako sa zotavia. Zatiaľ však ešte nie sme v tejto fáze,“ povedala Whiteová.

Na túto formu eboly zatiaľ neexistuje vakcína

Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že proti aktuálnemu variantu eboly zatiaľ nebola schválená vakcína.

Niekoľko experimentálnych vakcín sa síce nachádza vo vývoji, no zdravotníci ich zatiaľ nemajú k dispozícii na bežné použitie. Neexistujú ani špecifické lieky, ktoré by boli priamo určené na liečbu tohto ochorenia.

Whiteová, ktorá zasahovala aj počas predchádzajúcich epidémií v Afrike, upozornila, že absencia široko dostupných vakcín, účinnej liečby a rýchlych diagnostických testov poukazuje na nedostatky globálneho zdravotníckeho systému.

Ako sa ebola prenáša

Ebola patrí medzi najnebezpečnejšie vírusové ochorenia na svete. Hoci vírus prirodzene koluje najmä medzi zvieratami, epidémie medzi ľuďmi vznikajú po kontakte s infikovanými zvieratami alebo ich mäsom.

Inkubačná doba sa pohybuje od dvoch do 21 dní.

Prvé príznaky často pripomínajú chrípku alebo maláriu. Pacienti trpia horúčkou, bolesťami hlavy, únavou a celkovou slabosťou.

Neskôr sa objavuje vracanie, hnačky a v závažných prípadoch zlyhávanie orgánov. U niektorých pacientov dochádza aj k vnútornému alebo vonkajšiemu krvácaniu.

Vírus sa prenáša kontaktom s telesnými tekutinami nakazenej osoby, napríklad krvou, zvratkami či ďalšími sekrétmi.

Vedci stále nepoznajú všetky cesty šírenia

Odborníkov znepokojuje aj to, že aktuálne ohnisko sa pravdepodobne šírilo určitý čas bez povšimnutia.

Práve preto zatiaľ nemajú úplne jasný obraz o všetkých spôsoboch prenosu vírusu v zasiahnutých komunitách.

„Táto epidémia trvala určitý čas ešte predtým, ako ju odhalili. To znamená, že stále úplne nerozumieme všetkým spôsobom prenosu. A keď tomu nerozumieme, je oveľa ťažšie dostať chorobu pod kontrolu,“ upozornila Whiteová.

Odborníci zároveň varujú, že rastúca urbanizácia a približovanie ľudských sídiel k oblastiam, kde sa vírus prirodzene vyskytuje, zvyšujú riziko ďalších epidémií aj v budúcnosti.

Viac o téme: PrenosEbolaVedciŠírenieKongoWHOLekári bez hranícKonžská demokratická epublikaKate Whiteová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zdravotnícky pracovník dezinfikuje centrum
WHO varuje pred veľmi vysokým rizikom: Ebola zasiahla región s krehkým zdravotníctvom
Zahraničné
Strach z eboly je stále
Strach z eboly je stále prítomný a NEKONČÍ: V tejto krajine rátajú už vyše 900 prípadov!
Zahraničné
Ebola sa šíri ďalej:
Ebola sa šíri ďalej: Uganda hlási nové prípady, medzi nakazenými je aj zdravotníčka
Zahraničné
FOTO Zdravotnícky pracovník dezinfikuje centrum
Smrtiaca ebola v KDR sa nekontrolovateľne šíri: WHO dvíha varovný prst! Hrozba prudko stúpla
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky
Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky
Prominenti
René Rendy sa zabáva s dcérkou
René Rendy sa zabáva s dcérkou
Prominenti
Dráma na parkovisku v Martine! Desaťmesačné dieťa ostalo v uzamknutom aute, zasahovali policajti
Dráma na parkovisku v Martine! Desaťmesačné dieťa ostalo v uzamknutom aute, zasahovali policajti
Správy

Domáce správy

Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk
Kúpa ojazdeného vozidla.
Štatistiky z trhu s autami odhalili krutú pravdu: Predajcovia zavádzajú Slovákov, POZOR na tento častý trik
Domáce
DRÁMA na parkovisku pri
DRÁMA na parkovisku pri nákupnom centre: VIDEO Policajti vyslobodzovali 10-mesačné bábätko z uzamknutého auta
Domáce
NBÚ varuje: Nebezpečný malvér kradne heslá a bankové údaje cez falošné e-maily
NBÚ varuje: Nebezpečný malvér kradne heslá a bankové údaje cez falošné e-maily
Regióny

Zahraničné

Zdravotnícky pracovník dezinfikuje centrum
Vedci bijú na poplach: Nevieme ako sa ebola prenáša! Šíri sa rýchlejšie, ako sme čakali
Zahraničné
Neďaleko Slovenska otvoria novú
Neďaleko Slovenska otvoria novú sieť obchodov: Má šokovať cenami a americkými značkami, konkurencia v pozore!
Zahraničné
FOTO Ilustračné foto
Šokujúci útok na škole: Afganský migrant sexuálne napadol dievča (11) na toaletách! Rodiny majú strach
Zahraničné
Obrovská tragédia v závode:
Obrovská tragédia v závode: Došlo k výbuchu cisterny, hlásia obete aj vážne zranených
Zahraničné

Prominenti

Tomáš Stríž
Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky
Domáci prominenti
Martina Zábranská
Maca Zábranská priznala bulímiu: Peklo odštartovali slová spolužiaka!
Domáci prominenti
Luděk Sobota
Známy český herec sa nezdá: Veď on je starý neverník!
Osobnosti
FOTO Attila Végh s manželkou
Takto víta leto manželka známeho zápasníka... v sexi plavkách a s tehličkami na bruchu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Kilá navyše počas menopauzy?
Kilá navyše počas menopauzy? Vedci odhalili jedlá, ktoré môžu zhoršovať priberanie
Zaujímavosti
Tajomstvo staré vyše dvetisíc
Tajomstvo staré vyše dvetisíc rokov: FOTO Keď zistili, čo držia v rukách, zostali v nemom úžase!
Zaujímavosti
Muži a
Muži a "pivné brucho": Potraviny, ktoré sú jeho príčinou (a muži ich milujú)
vysetrenie.sk
Na zdravé srdce vraj
Na zdravé srdce vraj nestačia ani 2 hodiny pohybu týždenne: Vedci prišli s prekvapivým zistením
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk

Ekonomika

Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Krutá daň za masívnu robotizáciu: V automobilkách na Slovensku hrozí vlna prepúšťania!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Zamestnávatelia posielajú vláde tvrdý odkaz: Preberte sa, inak skončíme v krachu ako Grécko!
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Kto môže za zbedačovanie slovenskej ekonomiky? Slováci v tom majú jasno, prstom ukazujú na našich politikov! (prieskum)
Ako si pripraviť doma funkčný kútik: poriadok, dokumenty a jednoduché úložné riešenia pre každú domácnosť
Ako si pripraviť doma funkčný kútik: poriadok, dokumenty a jednoduché úložné riešenia pre každú domácnosť

Šport

MS V HOKEJI 2026 Poznáme štvrťfinálové dvojice: Najbližšie zápasy nám prinesú atraktívne súboje
MS V HOKEJI 2026 Poznáme štvrťfinálové dvojice: Najbližšie zápasy nám prinesú atraktívne súboje
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Gólová prestrelka v prospech Kanady: Javorové listy otáčali zápas proti Česku
MS V HOKEJI 2026 Gólová prestrelka v prospech Kanady: Javorové listy otáčali zápas proti Česku
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Domáci Švajčiari nepoznajú horkosť prehry: Helvéti gólmi v závere víťazia nad Suomi
MS V HOKEJI 2026 Domáci Švajčiari nepoznajú horkosť prehry: Helvéti gólmi v závere víťazia nad Suomi
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Reakcie po prehre so Švédmi: Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál
MS V HOKEJI 2026 Reakcie po prehre so Švédmi: Mrzí nás to, ale ukázali sme veľký potenciál
MS v hokeji

Auto-moto

TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
TEST: Kia XCeed 1,6 T-GDI 7DCT - crossover, ktorý má čo povedať aj tesne pred faceliftom
Klasické testy
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Tlak v pneumatikách: prečo na ňom záleží a ako ho nastaviť podľa zaťaženia
Správy
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Nové modely od Forthing, Dongfeng, MHero a Hongqi už na Slovensku
Novinky
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky

Kariéra a motivácia

Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Počuli ste už o zelenom voľne? Mladí objavili nový spôsob, ako bojovať proti vyhoreniu
Vyhorenie
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Reštart pre vašu kariéru: Kariéra EXPO prichádza do Košíc s ďalším ročníkom!
Získaj prácu
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Projektové firmy očakávajú po stagnácii oživenie prác s ich miernym rastom
Domáce
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Voňavé remeslo s kráľovským platom: Hľadáte si prácu ako pekár? Tieto inzeráty ponúkajú viac ako 1500 EUR!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Zbierka 23 najlepších kokosových zákuskov, z ktorých si určite vyberiete ten najlepší
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Domáce nanuky pre pokročilých: Ako v mrazničke vytvoriť gastronomický zážitok
Rady a tipy
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Keď deti odmietajú zeleninu: Ako spraviť jedlo, ktoré nie je trest
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Ukrajinci ukázali taliansky Centauro B1. Vyzerá ako tank, no tankom nie je. Podľa posádok strieľa presnejšie než staré sovietske stroje
VIDEO: Ukrajinci ukázali taliansky Centauro B1. Vyzerá ako tank, no tankom nie je. Podľa posádok strieľa presnejšie než staré sovietske stroje
Armádne technológie
Rusko predstavilo vlastný čip Irtyš a ukazuje ho ako úspech priemyslu. Vyrába sa však v Číne a doma ho len skladajú dokopy
Rusko predstavilo vlastný čip Irtyš a ukazuje ho ako úspech priemyslu. Vyrába sa však v Číne a doma ho len skladajú dokopy
Technológie
Ako si v Samsung telefóne nastaviť Gemini alebo Perplexity namiesto Bixby? Zmena AI asistenta trvá len pár sekúnd
Ako si v Samsung telefóne nastaviť Gemini alebo Perplexity namiesto Bixby? Zmena AI asistenta trvá len pár sekúnd
Návody
Zabudni na ukradnuté heslá. Hackeri našli rýchlejšiu cestu, ako sa dostať dnu, a AI im pri tom výrazne pomáha
Zabudni na ukradnuté heslá. Hackeri našli rýchlejšiu cestu, ako sa dostať dnu, a AI im pri tom výrazne pomáha
Bezpečnosť

Bývanie

Popri starších domoch vynikne na prvý pohľad. Bývanie vo Veľkom Orvišti ponúka moderné vnútro aj idylku vidieka
Popri starších domoch vynikne na prvý pohľad. Bývanie vo Veľkom Orvišti ponúka moderné vnútro aj idylku vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, ale domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou

Pre kutilov

Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Nenechajte jahody predčasne zhniť! Tieto banálne chyby po zbere robíme takmer všetci
Záhrada
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Myslíte si, že viete zdravo schudnúť? Tento virálny mix otázok preverí, či sa dokážete prepracovať k telu snov
Zábava
KVÍZ: Myslíte si, že viete zdravo schudnúť? Tento virálny mix otázok preverí, či sa dokážete prepracovať k telu snov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kúpa ojazdeného vozidla.
Domáce
Štatistiky z trhu s autami odhalili krutú pravdu: Predajcovia zavádzajú Slovákov, POZOR na tento častý trik
Zdravotnícky pracovník dezinfikuje centrum
Zahraničné
Vedci bijú na poplach: Nevieme ako sa ebola prenáša! Šíri sa rýchlejšie, ako sme čakali
Neďaleko Slovenska otvoria novú
Zahraničné
Neďaleko Slovenska otvoria novú sieť obchodov: Má šokovať cenami a americkými značkami, konkurencia v pozore!
Ilustračné foto
Zahraničné
Šokujúci útok na škole: Afganský migrant sexuálne napadol dievča (11) na toaletách! Rodiny majú strach

Ďalšie zo Zoznamu