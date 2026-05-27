Vedci bijú na poplach: Nevieme ako sa ebola prenáša! Šíri sa rýchlejšie, ako sme čakali

KINSHASA - Nové ohnisko eboly v Konžskej demokratickej republike vyvoláva rastúce obavy medzi zdravotníkmi. Svetová zdravotnícka organizácia už vyhlásila medzinárodný stav zdravotnej núdze a humanitárne organizácie upozorňujú, že boj s nákazou komplikuje nielen jej šírenie, ale aj problémy s dopravou pomoci do postihnutých oblastí.
Nebezpečný vírus si v Konžskej demokratickej republike vyžiadal ďalšie obete a počet podozrivých prípadov naďalej rastie. Medzinárodné zdravotnícke organizácie varujú, že aktuálna epidémia môže byť vážnejšia, než sa pôvodne predpokladalo.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preto nedávno vyhlásila mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia medzinárodného významu. Podľa odborníkov existujú náznaky, že vírus sa šíri rýchlejšie, ako ukazovali prvé odhady.
Medzi obeťami boli aj dobrovoľníci Červeného kríža
Jedným z prvých varovných signálov boli úmrtia troch dobrovoľníkov Červeného kríža, ktorí zomreli začiatkom mesiaca. Predpokladá sa, že sa nakazili pri manipulácii s telami zosnulých.
Doterajšie údaje hovoria o viac ako 200 podozrivých úmrtiach a vyše 850 možných prípadoch nákazy.
Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc upozorňuje, že rozsah problému môže byť ešte väčší. Vedúca programu MSF Kate Whiteová označila situáciu za mimoriadne znepokojujúcu.
„To len zdôrazňuje, aké dôležité je dôsledne dodržiavať všetky ochranné opatrenia,“ uviedla podľa BBC pred odletom do Konžskej demokratickej republiky.
Pomoc brzdia uzatvorené letiská a nedostatok vybavenia
Podľa Whiteovej predstavuje veľký problém aj obmedzená dostupnosť postihnutých oblastí.
Uzavretý vzdušný priestor komplikuje presun zdravotníckeho personálu, liekov aj potrebného vybavenia. Humanitárne organizácie zároveň upozorňujú, že rozsah potrebnej pomoci je enormný.
Zdravotníci sa snažia zlepšiť diagnostiku, aby bolo možné rýchlejšie potvrdiť alebo vylúčiť nákazu a pacienti nemuseli zbytočne zostávať v liečebných centrách.
„Chceme, aby sa mohli vrátiť domov k svojim rodinám hneď, ako sa zotavia. Zatiaľ však ešte nie sme v tejto fáze,“ povedala Whiteová.
Na túto formu eboly zatiaľ neexistuje vakcína
Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že proti aktuálnemu variantu eboly zatiaľ nebola schválená vakcína.
Niekoľko experimentálnych vakcín sa síce nachádza vo vývoji, no zdravotníci ich zatiaľ nemajú k dispozícii na bežné použitie. Neexistujú ani špecifické lieky, ktoré by boli priamo určené na liečbu tohto ochorenia.
Whiteová, ktorá zasahovala aj počas predchádzajúcich epidémií v Afrike, upozornila, že absencia široko dostupných vakcín, účinnej liečby a rýchlych diagnostických testov poukazuje na nedostatky globálneho zdravotníckeho systému.
Ako sa ebola prenáša
Ebola patrí medzi najnebezpečnejšie vírusové ochorenia na svete. Hoci vírus prirodzene koluje najmä medzi zvieratami, epidémie medzi ľuďmi vznikajú po kontakte s infikovanými zvieratami alebo ich mäsom.
Inkubačná doba sa pohybuje od dvoch do 21 dní.
Prvé príznaky často pripomínajú chrípku alebo maláriu. Pacienti trpia horúčkou, bolesťami hlavy, únavou a celkovou slabosťou.
Neskôr sa objavuje vracanie, hnačky a v závažných prípadoch zlyhávanie orgánov. U niektorých pacientov dochádza aj k vnútornému alebo vonkajšiemu krvácaniu.
Vírus sa prenáša kontaktom s telesnými tekutinami nakazenej osoby, napríklad krvou, zvratkami či ďalšími sekrétmi.
Vedci stále nepoznajú všetky cesty šírenia
Odborníkov znepokojuje aj to, že aktuálne ohnisko sa pravdepodobne šírilo určitý čas bez povšimnutia.
Práve preto zatiaľ nemajú úplne jasný obraz o všetkých spôsoboch prenosu vírusu v zasiahnutých komunitách.
„Táto epidémia trvala určitý čas ešte predtým, ako ju odhalili. To znamená, že stále úplne nerozumieme všetkým spôsobom prenosu. A keď tomu nerozumieme, je oveľa ťažšie dostať chorobu pod kontrolu,“ upozornila Whiteová.
Odborníci zároveň varujú, že rastúca urbanizácia a približovanie ľudských sídiel k oblastiam, kde sa vírus prirodzene vyskytuje, zvyšujú riziko ďalších epidémií aj v budúcnosti.