USA zasiahli loď v Pacifiku: Jeden mŕtvy pri protidrogovom útoku

WASHINGTON - Ozbrojené sily Spojených štátov oznámili, že v utorok podnikli vo východnej časti Tichého oceánu útok, pri ktorom zahynul jeden muž. Podľa Washingtonu išlo o „narkoteroristu“, informuje o tom agentúra Reuters.
Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) na platforme X ozrejmilo, že útok sa zameriaval na „plavidlo prevádzkované organizáciami, ktoré boli označené za teroristické“. „Spravodajské informácie potvrdili, že plavidlo sa pohybovalo po známych pašeráckych trasách vo východnom Tichom oceáne a podieľalo sa na operáciách spojených s pašovaním drog. Počas tejto operácie bol zabitý jeden narkoterorista a dve osoby prežili,“ uviedlo SOUTHCOM v príspevku. „(Velenie) po zásahu okamžite informovalo americkú pobrežnú stráž, aby aktivovala pátrací a záchranný systém pre preživších. Nikto z amerických ozbrojených síl nebol zranený,“ dodalo.
Trumpova protidrogová operácia
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa od vlaňajšieho septembra zameriava na zneškodňovanie plavidiel údajne zapojených do obchodovania s drogami v Tichom oceáne a Karibiku. Doteraz však svoje tvrdenia o týchto lodiach nepodložila žiadnymi dôkazmi.
Odborníci na medzinárodné právo a organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že tieto útoky sú pravdepodobne mimosúdnymi popravami, keďže ich cieľom sú zjavne civilisti, ktorí nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre Spojené štáty. Podľa agentúry DPA pri útokoch doposiaľ zahynulo viac ako 100 ľudí.