Taraba a Hlina sa pochytili kvôli fasáde na budove rezortu! Minister poukázal na iné problémy: Poškodená strecha a vytopená serverovňa

BRATISLAVA - Video opozičného poslanca Alojz Hlina, v ktorom upozornil na zlý stav fasády budovy ministerstva životného prostredia, vyvolalo reakciu šéfa rezortu Tomáš Taraba. Minister tvrdí, že verejnosť vidí iba zanedbaný exteriér, zatiaľ čo vo vnútri objektu už prebehli viaceré rozsiahle rekonštrukčné práce.
Hlina vo svojom videu poukazoval na opadávajúcu omietku a celkový technický stav budovy ministerstva. Taraba však reagoval tým, že obnova historickej fasády je podľa neho zdĺhavý a administratívne náročný proces. Zároveň oznámil, že ministerstvo pripravuje ďalší krok v rekonštrukcii. „Na fasáde sa už pracuje a v najbližších dňoch budeme vyhlasovať verejné obstarávanie na jej kompletnú obnovu,“ uviedol minister.
Podľa Tarabu prevzal rezort po nástupe do funkcie vo veľmi zlom technickom stave. Tvrdí, že jedným z najvážnejších problémov bola poškodená strecha, cez ktorú do budovy zatekalo. Následkom mala byť aj vytopená serverovňa. Minister zároveň priblížil, že rekonštrukcia sa týkala viacerých častí objektu vrátane átria, kde bolo potrebné odstrániť priesaky a opraviť poškodené časti strechy.
Ministerstvo podľa jeho slov investovalo aj do obnovy technickej infraštruktúry budovy. Realizovať sa mali opravy stúpačiek, maľovanie interiérov a ďalšie úpravy vnútorných priestorov. Taraba pritom uviedol, že na niektorých prácach sa podieľali aj odsúdení zapojení do pracovných programov.
Šéf envirorezortu zároveň odmietol výčitky opozície, že ministerstvo situáciu nerieši. Kritikom odkázal, že pri hodnotení stavu budovy by sa nemali zameriavať iba na vonkajší vzhľad. Podľa neho sú výsledky rekonštrukcie viditeľné najmä v interiéri, ktorý už prešiel viacerými zmenami.