Zadržanie šéfa PCC: V Bolívii padol jeden z najhľadanejších brazílskych zločincov po rokoch na úteku

RIO DE JANEIRO - Vodcu brazílskeho zločineckého gangu Primeiro Comando da Capital (PCC) po šiestich rokoch na úteku zadržali v Bolívii. Gerson Palermo figuroval na zozname najhľadanejších brazílskych zločincov. Informovala o tom agentúra DPA.
Zadržanie v Bolívii
Gerson Palermo bol odsúdený na takmer 126 rokov väzenia za medzinárodné obchodovanie s drogami a únos lietadla, uviedol spravodajský portál G1. Zadržali ho v meste Santa Cruz de la Sierra vo východnej Bolívii počas spoločnej operácie brazílskej federálnej polície a bolívijských protidrogových jednotiek.
Deportácia do Brazílie
Muž by mal byť deportovaný a odovzdaný brazílskej polícii, uviedol pre G1 šéf bolívijskej protidrogovej jednotky David Gómez. „Tu v Bolívii nebol súdený, ale skrýval sa a v našej krajine unikal pred brazílskou spravodlivosťou,“ dodal Gómez.
Palerma prepustili z väzenia v roku 2020 na základe kontroverzného súdneho rozhodnutia a následne sa skrýval. Sudca, ktorý sa na tomto rozhodnutí podieľal, bol neskôr nútene penzionovaný. Podľa G1 bol Palermo v roku 2000 zapojený do únosu lietadla leteckej spoločnosti Vasp, ktoré bolo prinútené pristáť v štáte Paraná a vykradnuté. Vyšetrovatelia tvrdia, že Palermo neskôr patril k vedeniu PCC, ktorý je považovaný za najvplyvnejšiu zločineckú organizáciu v Brazílii a kľúčového hráča v pašovaní kokaínu.