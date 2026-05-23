Čína po tragédii v bani: Peking sľubuje tvrdé tresty aj zásah proti nelegálnej ťažbe

PEKING - Čínska vláda spustila vyšetrovanie výbuchu v uhoľnej bani, pri ktorom zahynulo najmenej 90 ľudí, a prisľúbila vyvodenie zodpovednosti, informovali v sobotu štátne médiá. Píše o tom agentúra AFP.
Prísne vyšetrovanie
„V reakcii na nehodu spôsobenú výbuchom plynu v uhoľnej bani Liou-šen-jü, ktorá patrí spoločnosti Šan-si Tchung-čou Group, vykoná vyšetrovací tím Štátnej rady dôkladné a nekompromisné vyšetrovanie,“ uviedla čínska tlačová agentúra Sinchua. „Zodpovední budú prísne potrestaní v súlade so zákonmi a predpismi,“ dodala.
Vláda zároveň nariadila celoštátnu kampaň proti nelegálnej ťažbe. „Všetky regióny a príslušné orgány musia začať tvrdo zasahovať proti nelegálnym a nezákonným aktivitám a dôsledne vyšetrovať a trestať prípady, ako sú prevádzky v nelegálnych baniach, falšovanie údajov o bezpečnostnom monitoringu, nejasné počty pracovníkov v podzemí a nelegálne subdodávky alebo postúpenie zmlúv,“ uviedla štátna tlačová agentúra Xinhua.
Priebeh tragédie
K výbuchu došlo v piatok o 19.29 h (v sobotu 1.29 h SELČ) v uhoľnej bani v provincii Šan-si. V tom čase sa v nej nachádzalo približne 247 pracovníkov, z ktorých sa väčšinu do sobotného rána podarilo vyslobodiť. Na miesto bolo vyslaných celkovo 755 členov záchranných a zdravotníckych zložiek.
Provincia Šan-si je centrom ťažby uhlia v Číne. Krajina je najväčším spotrebiteľom uhlia na svete a zároveň produkuje najviac skleníkových plynov, hoci svoje kapacity obnoviteľných zdrojov energie buduje rekordným tempom.
Piatkový výbuch bol najhoršou banskou katastrofou v Číne od roku 2009, keď pri výbuchu v bani v severovýchodnej provincii Chej-lung-ťiang zahynulo 108 ľudí. Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné desaťročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často, pripomína AFP.