RAZIA u brata Šalitroša z MIRRI: Prekvapený politik, čakal som to, budem sa rozprávať s ministrom a Ficom!

KOŠICE - V pondelok 25. mája podvečer sa slovenská verejnosť dozvedela o policajnej akcii Aurelia. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) od ranných hodín vykonával raziu. Prípad sa týka podozrenia na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci konkrétneho projektu. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 000 eur. Novinkou v prípade je však pre verejnosť fakt, že firma je brata známeho štátneho tajomníka na MIRRI Radomíra Šalitroša - Vladimíra Šalitroša. Politik reagoval veľmi rázne.
Na to, že policajná akcia Aurelia sa týka Vladimíra Šalitroša, brata štátneho tajomníka na MIRRI Radomíra Šalitroša, upozornil denník Korzár.
"Podľa doterajších zistení mali byť poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené podklady deklarujúce riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov, hoci obstarané technologické zariadenia podľa podozrení neboli reálne zavedené do prevádzky," povedala v pondelok o akcii Aurelia policajná hovorkyňa Lea Vilhanová. Deklarovanú inováciu vraj neimplementovali do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo miesta realizácie projektu.
Prípad súvisí s podozrením pri projekte deklarovanom ako „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX, s. r. o. “. Projekt patrí firme Nat design pod vedením Vladimíra Šalitroša, brata štátneho tajomníka na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Radomíra Šalitroša. Ten len pred niekoľkými mesiacmi opustil rady koaličného Hlasu-SD a spolu s terajším ministrom Samuelom Migaľom ich de facto vyhodili.
Práve tu sa objaví jeden súvis v prípade, o ktorom sa denníku rozhovoril aj Šalitroš.
AKTUÁLNE Policajná akcia Aurelia: ÚBOK zasahuje v prípade podozrenia z podvodu s eurofondmi!
Štempeľ dostali ešte za Ódora
Skúmaný projekt firmy Nat design púta pozornosť aj tým, že uspel ešte za vlády úradníckeho premiéra Ľudovíta Ódora v eurofondovej výzve ministerstva hospodárstva. Išlo o nemalú sumu 860-tisíc eur. Peniaze využila a nakúpila stroje na výrobu nábytku. Náklady sa vyšplhali na 1,27 milióna eur.
Výroba mala byť spustená v júli 2024. Prešlo niekoľko týždňov a ani v októbri v Košiciach na sídlisku Nad jazerom denník spomínanú prevádzku stále nenašiel. V susedstve však figurovala rozostavaná hala a v nej sa drahé stroje v ochranných fóliách.
Verejnosť mala na políciou zverejnené fotozábery možnosť aj formátovaciu pílu. Išlo o dva kusy a sú zaevidované v rozpočte projektu v zmluve medzi Nat design a ministerstvom hospodárstva z roku 2023.
Očakával som to, tvrdí Šalitroš
Podľa očakávania bol s týmito zisteniami konfrontovaný aj súčasný štátny tajomník MIRRI a brat Vladimíra Šalitroša, Radomír Šalitroš. Ten reagoval až prekvapivo pokojne a dodal, že takúto akciu čakal a má na to vysvetlenie. Vraj to "predpovedali" v Hlase.
Šalitroš totiž istý čas patril k dočasnej skupinke "Hlas rozumu", kedy odmietali hlasovať spolu s koalíciou. Okrem Šalitroša bol v tejto "platforme" terajší poslanec za Stranu vidieka Roman Malatinec, čerstvo vylúčený Ján Ferenčák a aktuálny minister MIRRI Samuel Migaľ. Po jarnej koaličnej kríze z roku 2025 sa Migaľ stal ministrom a Šalitroš jeho pobočníkom na ministerstve.
"V auguste 2024 prebehla kontrola na mieste. Krátko po, počas jednej jesennej nedele, kontaktovali môjho brata dvaja muži z pozadia strany Hlas s jasným odkazom: 'ak prestanem rebelovať a budem „poslušný“, kontrola dopadne dobre a všetko bude v poriadku.' Rebelovať som neprestal," povedal pre Korzár Šalitroš.
Napriek takejto "otvorenej komunikácii" a aktívnej spolupráci firmy Šalitrošovho brata dopadla kontrola zle. "Dôvodom mala byť skutočnosť, že stroje boli umiestnené v inej hale, než bolo uvedené v projekte. Namiesto možnosti nápravy však nasledovala 100-percentná korekcia a vyšetrovanie pre podozrenie zo subvenčného podvodu," dodal.
Vraj to bola len administratívna chyba
Stroje podľa neho existujú, boli zakúpené a kontrolórmi dvakrát overené. "Nejde teda o fiktívny projekt ani zmiznuté peniaze, ale o spor o administratívne umiestnenie technológie," myslí si Šalitroš.
"Za posledné mesiace sme opakovane čelili tlakom, vyhrážkam a odkazom, že ak nebudeme politicky ‚spolupracovať‘, budú cez rôzne štátne orgány riešené naše rodiny, podnikanie či blízki ľudia," reagoval v ďalšom stanovisku Šalitroš. Podobné vyjadrenia o tom, že sa okolo členov "Hlasu rozumu" pohybujú neznáme osoby, mal v minulosti aj Ferenčák.
Chcem hovoriť s premiérom a ministrom a rozhodnem sa o svojej politickej budúcnosti
Po celej tejto epizóde sa však Ferenčák očividne nahneval a nad konaním policajných orgánov len krúti hlavou. "Napriek tomu stále verím, že minister vnútra a predseda vlády majú záujem presvedčiť verejnosť, že Slovensko nie je krajinou selektívnej spravodlivosti a politických objednávok. Aj preto sa definitívne rozhodnem o svojom ďalšom politickom pôsobení až po osobnom rozhovore s nimi," napísal denníku Šalitroš.