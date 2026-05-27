Neďaleko Slovenska otvoria novú sieť obchodov: Má šokovať cenami a americkými značkami, konkurencia v pozore!

VARŠAVA - Slováci čoraz častejšie vyrážajú za lacnejšími nákupmi do Poľska a tamojší trh im teraz ponúkne ďalší dôvod. V krajine totiž štartuje nová sieť Shockprice, ktorá chce zaujať extrémne nízkymi cenami a širokou ponukou známych značiek. Za projektom stojí skupina Modivo, ktorá plánuje agresívnu expanziu najmä v menších mestách.

Poľský maloobchodný trh čaká ďalšia veľká zmena. Už o niekoľko týždňov sa na ňom objaví úplne nová sieť obchodov Shockprice, ktorá chce prilákať zákazníkov nízkymi cenami a širokou ponukou známych značiek. Za projektom stojí skupina Modivo, známa aj vďaka reťazcu HalfPrice. Firma tvrdí, že reaguje na rýchlo rastúci dopyt po lacných nákupoch a segmentoch typu „value“, ktoré nielen v Poľsku zažívajú boom.

„Vidíme, že zákazníci čoraz častejšie hľadajú výhodné ponuky a nízke ceny. Shockprice má byť odpoveďou na tento trend,“ cituje poľký portál Fakt vedenie spoločnosti. Nová značka sa chce presadiť najmä v menších mestách, kde HalfPrice podľa firmy nedosiahol taký úspech, ako sa pôvodne očakávalo.

Konkurencia známym obľúbeným reťazcom

Shockprice má konkurovať reťazcom ako Action, Pepco, Sinsay či JYSK. Prvý obchod sa otvorí už v auguste vo Wałbrzychu, ďalšie neskôr pribudnú v Lubartowe a vo varšavských Skoroszach. Podľa portálu dlahandlu.pl budú mať predajne rozlohu od 1 200 do 2 500 štvorcových metrov a budú sa nachádzať najmä v retailových parkoch a menších lokalitách. Ponuka má byť postavená najmä na amerických značkách, ale aj na športovom oblečení, hračkách, drogérii, kozmetike či domácich potrebách. „Cena robí zázraky,“ znie motto novej obchodnej siete.

Kľúčovým rozdielom oproti HalfPrice má byť cenová politika. „Shockprice bude orientovaný na maximálne atraktívne ceny, zatiaľ čo HalfPrice sa sústreďuje skôr na prémiovejšie značky,“ vysvetľuje generálny riaditeľ skupiny Modivo Dariusz Miłek. Tvrdí, že off‑price je pre Modivo ideálny model.

Firma plánuje, že z približne stovky nových off-price predajní bude asi 20 percent fungovať práve pod značkou Shockprice. Biznis model má stáť na nižšej marži, ktorá umožní držať ceny výrazne nižšie než konkurencia. Miłek pripomína, že v Poľsku a Nemecku má tento segment len jeden až dva percentá trhu, zatiaľ čo v USA dosahuje dvanásť až osemnásť percent, čo podľa neho potvrdzuje obrovský potenciál rastu.

Pri Sinsay neplánuje LPP meniť stratégiu

Skupina LPP uviedla, že si na rok 2026 drží ambiciózne finančné ciele a napriek rastúcej konkurencii neplánuje meniť stratégiu rozvoja značky Sinsay. Firma chce výraznejšie zapojiť umelú inteligenciu, aby dokázala rýchlejšie reagovať na výkyvy počasia, ktoré v posledných mesiacoch ovplyvňovali predaj.

LPP zároveň zdôrazňuje, že Sinsay zostáva kľúčovým pilierom rastu. „Vieme sa prispôsobovať, ale Sinsay nemení svoj kurz,“ uviedol zakladateľ skupiny Marek Piechocki.

