Morbídna oslava 40-ky Tomáša Stríža: Rakva, kniha o smrti a tajomstvá našej smotánky

BRATISLAVA - Ani sci-fi sa mu nevyrovná! Známy výrobca spomienkových šperkov Tomáš Stríž šokoval na premiére kinohitu zo sveta Star Wars s názvom Mandalorian slovami, ktoré so sebou priniesli poriadne mrazivú atmosféru.
Pre Tomáša Stríža bola premiéra nového filmu Star Wars veľkou premiérou v každom zmysle slova – tento kultový vesmírny svet totiž doposiaľ vôbec nepoznal. Rovnako ako život štyridsiatnika... „Áno, oslavujem 40 rokov! Kto by to povedal, ako rýchlo to zbehne,“ prezradil s úsmevom oslávenec, ktorý si k okrúhlym narodeninám naplánoval niečo, z čoho slabším povahám prebehne mráz po chrbte.
Tomáš sa totiž vo svojom profesijnom živote pohybuje v pohrebníctve a toto temné prostredie plánuje preniesť aj na svoju narodeninovú párty. „Chystám trošku väčšiu oslavu a chcem tam priniesť niečo aj z pohrebného sveta. Chcem, aby tam bola skutočná rakva, v ktorej symbolicky zakopeme moju tridsiatku a privítame nový vek – štyridsiatku,“ šokoval svojimi plánmi Tomáš. To však nie je jediný darček, ktorý si k jubileu doprial. „Splnil som si svoj veľký sen a po roku a trištvrte som dopísal svoju knihu s názvom Smrť ako dar, na ktorú sa veľmi teším.“
Plánovaný názov knihy Smrť ako dar môže pre mnohých znieť kruto, no Tomáš má na vec úplne iný pohľad, ktorý denno-denne pretavuje do jedinečného umenia. „V knihe je presne vysvetlené, prečo som ju tak nazval. Tí zosnulí mi totiž otvorili cestu pre živých a pozostalých. Uchovávam ich odtlačky prstov do zlatých alebo strieborných príveskov. Takto dávam ľuďom pocit, že ich milovaní sú stále pri nich. Viem, že im to ten skutočný pocit nenahradí, ale aspoň takto ich majú blízko,“ vysvetlil dojemnú podstatu svojej práce.
Jeho originálne a citlivé služby pritom nevyhľadávajú len bežní ľudia, ale stal sa doslova dvorným výrobcom spomienok pre našu smotánku. „Robil som pre viacero známych osobností... Je ich naozaj dosť,“ prezradil v rozhovore konkrétne mená Stríž. Práca s ľudským nešťastím a neustále lúčenie však so sebou prináša obrovský nápor na psychiku a negatívnu energiu. Ako Tomáš dokáže spláchnuť všetok ten smútok a bolesť, s ktorými sa denne stretáva? Známy umelec našiel recept v drine, no priznáva, že občas musí nasadiť chladnú masku a emócie jednoducho vypnúť. A prezradil aj dôvod!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%