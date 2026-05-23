MIMORIADNA nehoda na Donovaloch: Čelná zrážka, motorkára (48) musel prepravovať vrtuľník!

DONOVALY - Vážna dopravná nehoda ochromila v sobotu dopravu na horskom priechode Donovaly. Motocyklista sa tam čelne zrazil s osobným autom, pričom utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali zásah leteckých záchranárov.
K nehode došlo na ceste I/59. Podľa informácií banskobystrickej krajskej polície sa pri zrážke zranil 48-ročný motocyklista. Na miesto okamžite vyslali záchranné zložky aj vrtuľník leteckej záchrannej služby.
Mrazivé zábery
Polícia z celého incidentu zverejnila dramaticky vyzerajúce zábery. Motorka a časť auta na nich vyzerajú značne zdeformované.
"Pri nehode došlo k zraneniam 48-ročného motocyklistu, ktorý bol z miesta nehody so zraneniami prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice," napísala polícia. Rozsah jeho zranení zatiaľ polícia nešpecifikovala. Policajti podrobili vodiča osobného auta dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok. U motocyklistu nariadili odber krvi.
Presné okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Dopravu v úseku po nehode usmerňovali policajti.