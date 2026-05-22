Ťažká dopravná nehoda pri Beladiciach: FOTO Autá totálne na šrot! Na miesto smerovali všetky zložky

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
BELADICE - V poobedných hodinách došlo na ceste III/1669 v katastrálnom území obce Beladice k ťažkej dopravnej nehode. Zasahovali všetky zložky.
Podľa polície vodič vozidla Fiat Punto pravdepodobne nerešpektoval dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde“, vošiel do križovatky, kde došlo k zrážke s vozidlom Chrysler, ktoré išlo po hlavnej ceste.
"Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu osôb, ktoré boli prevezené do nemocnice. Vodička vozidla Chrysler bola podrobená dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom a u vodiča Punta bude prípadné požitie alkoholu zisťované odberom biologického materiálu," uviedla polícia.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.