Tragický nález: Na brehu rieky našli telo chlapca (†12), niekto ho mal zaškrtiť! Jasný DÔKAZ na mieste činu

RENNES – Koncom uplynulého týždňa poznačila mesto v severozápadnej časti Francúzska záhadná a desivá smrť. Na brehu rieky našli telo chlapca, ktorý nejavil žiadne známky života. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že išlo o vraždu.
V nedeľu 24. mája boli na brehu rieky Vilaine v meste Rennes privolané záchranné a policajné zložky. Dôvodom bol nález chlapca, ktorý nejavil žiadne známky života. Záchrana však už bola beznádejná. Chlapec mal okolo krku utiahnutý mokrý uterák.
Vyšetrovanie vraždy
Prípad prevzala Prokuratúra v Rennes, ktorá spustila vyšetrovanie vraždy maloletej osoby. "Záchranné zložky mal zavolať miestny rybár po tom, ako počul detský plač pri rieke Vilaine," uvádza sa vo vyšetrovacom spise. Chlapca sa do príchodu záchranárov snažili oživovať aj náhodní okoloidúci. Nič však nepomohlo. Napokon ho vyhlásili za mŕtveho.
"Polícia dostala hlásenie o 16:40 miestneho času. Na miesto dorazila zhruba do 10 minút. V tom čase sa už snažili chlapca oživiť miestne záchranné zložky," doplnila prokuratúra.
Miestni sú v šoku
V nedeľu večer chodili policajti po okolitých bytových komplexoch a zisťovali od miestnych ďalšie informácie, ktoré by mohli celý prípad objasniť. "Je to pre nás veľký šok. Toto je tichá štvrť, neďaleko centra mesta. Nikdy by mi nenapadlo, že sa tu takéto niečo môže odohrať," povedala miestna obyvateľka okolo tridsiatky, ktorá odmietla uviesť svoje meno. Celá oblasť pri brehu rieky Vilaine je uzavretá pre účely vyšetrovania.