Dara mení adresu: Predaj luxusnej vily za milióny!

PRAHA - Dara Rolins robí ďalší vážny krok! Rozhodla sa predať svoj dom v Tuchomeřiciach pri Prahe, kde žila niekoľko rokov.

Dara Rolins (53) sa rozhodla predať vilu v Tuchoměřiciach pri Prahe, ktorá stojí v pokojnej časti obce. Luxusný dom má tri podlažia, garáž pre tri autá, bazén, terasu, záhradný domček a pozemok hraničiaci s lesom. Nehnuteľnosť sa objavila v realitnej ponuke za necelých 43 miliónov korún a speváčka informáciu o predaji potvrdila:  
„V Tuchoměřiciach sme prežili krásnych desať rokov, ale život ide ďalej. Teraz už viac ako štyri roky po boku Pavla. To, že sa raz presťahujeme do vlastného, bolo preto len otázkou času. A ten čas prišiel teraz. Takže áno, je to pravda. Môj dom pri lese je na predaj,“ povedala Dara pre Aha.cz s tým, že zmena súvisí s plánovaným spoločným bývaním s Pavlom Nedvědom (53). 

Dom začala speváčka budovať ešte v čase vzťahu s rapperom Rytmusom. Po ich rozchode v ňom žila s dcérou Laurou. Neskôr v dome trávil čas aj Pavel Nedvěd. Dara sa však rozhodla urobiť v živote radikálnu zmenu, ktorá sa netýka len predaja domu. Hoci je zvyknutá na neustály kolotoč koncertov a vystúpení, tentokrát sa rozhodla pre krok, ktorý šokoval mnohých jej priaznivcov. Ikona česko-slovenskej pop music totiž plánuje dlhšiu pauzu v kariére. „Cítim to ako veľmi prirodzený krok z niekoľkých dôvodov. Nikdy som to neurobila, tak to chcem vyskúšať, aké to je. Chcem sa chvíľku venovať normálnemu ženskému svetu,“ priznala v marci pre Topky.sk. 

Hlavným hnacím motorom tohto rozhodnutia je jej dcéra Laura, ktorú od septembra čaká veľký životný míľnik – štúdium v zahraničí. Aj to podľa nej súvisí s ďalšími plánmi. „Lola odchádza po lete na štúdiá do sveta a naše plány na iné, tentoraz spoločné bývanie s Pavlom sú preto v procese. Staviame na všetkých frontoch - v Taliansku aj v Čechách,“ doplnila.

Podľa speváčky sa stavba domu v Taliansku blíži k dokončeniu. Zároveň uviedla, že Česko neopúšťa natrvalo. „To, že stavbu nášho domu na talianskom jazere finišujeme, neznamená, že Česko nadobro opustíme. Milujem Česko aj Slovensko a Praha bude vždy naším domovom a miestom, kam sa chceme všetci traja vracať,“ dodala.

 

