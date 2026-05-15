Dovolenkár na Havaji sa vyfarbil! VIDEO Do tuleňov hádzal kamene: Arogantná reakcia, keď odhalili jeho identitu

HAVAJ – V známej exotickej destinácii došlo k týraniu zvierat. Istý Rus cielene hádzal po ohrozenom druhu veľké kamene. Dokonca ho pri tom natáčali. Ako dôkazový materiál to úplne stačilo. Teraz je už v rukách polície.
Na havajskej pláži Maui sa odohrala situácia, ktorá chytá za srdce. Igor Mychajlovyč Lytvynčuk (38) z Covingtonu (USA) dňa 5. mája začal hádzať po ohrozenom druhu tuleňa kamene veľké ako kokosy. Píše o tom CNN s tým, že obeťou turistu bol milovaný tuleň "Lani".
Zadržali ho po návrate domov
Po zdieľaní videa na sociálnych sieťach ho široká verejnosť odsúdila. "Lani" je ohrozený druh tuleňa mníšskeho. Vo voľnej prírode sa vyskytuje len zhruba 1 600 jedincov. Video tohto brutálneho správania sa dostalo až na políciu. V stredu 13. mája Lytvynčuka zatkli špeciálni agenti z NOAA (Národný úrad pre oceány a atmosféru) neďaleko Seattlu. Deň na to prebehlo súdne konanie.
S pokutou nemal problém
Tuleň plával s hlavou nad hladinou blízko brehu. Útočník ho najprv len pozoroval. V ruke držal veľký kameň, ktorý po chvíli hodil priamo do tuleňa. "Svedok prezradil, že kameň o veľkosti kokosového orechu len tesne minul hlavu tuleňa. Zviera to očividne vystrašilo a náhle zmenilo svoje správanie," uvádza sa v obžalobe.
Keď svedok celej situácie konfrontoval Lytvynčuka, ten mu mal povedať, že mu je to jedno, a je dosť bohatý na to, aby zaplatil prípadné pokuty. Následne pokojne z miesta činu odišiel. Útočník čelí obvineniu z útoku na ohrozený druh morského cicavca. Hrozí mu pokuta 70 000 dolárov a ročný nepodmienečný trest vo federálnom väzení. Jeho právnik sa k obžalobe svojho klienta odmietol vyjadriť.
Tuleň "Lani" je súčasťou miestnej komunity a symbolom obnoveniu prírodného ekosystému. K pobrežiu Lahainy sa vrátil po ničivých lesných požiaroch, ktoré tu vypukli v roku 2023.