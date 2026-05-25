Darovala dcére obličku v kuchyni pri káve: Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD. a pacientka Katka o „milosrdnej smrti“ a živote po transplantácii

„Mami, ja tvoju obličku nebudem potrebovať,“ hovorila Katka v momente, keď jej mama pri kuchynskom stole ponúkla svoj orgán. O pár mesiacov neskôr už ležali na vedľajších operačných sálach. Prednosta pediatrickej urológie LFUK a NÚDCH doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD. a jeho pacientka Katarína Mišovičová odhaľujú, ako prebieha najčastejšia transplantácia na Slovensku a prečo darcovia po zákroku paradoxne žijú šťastnejší život.
Zlyhávanie obličiek je zákerné v tom, že nebolí. Človek môže stratiť až 70 % funkcie tkaniva a stále o tom nemusí vedieť. Katkin príbeh začal banálnym podozrením na boreliózu, no výsledky krvi ukázali niečo oveľa vážnejšie – chronické zlyhávanie obličiek.
Keď telo ticho bojuje s vlastnými jedmi
Obličky nie sú len „filtre“. Keď zlyhajú, telo sa začne pomaly tráviť vlastnými odpadovými látkami. Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD. vysvetľuje, že v minulosti sa tento stav nazýval milosrdná smrť.
„Pacienti s vysokou hladinou močoviny v krvi pôsobili ako opojení, boli v dobrej nálade, až kým nezaspali navždy. Dnes ich držíme pri živote dialýzou, ale transplantácia je to, čo im vráti skutočnú kvalitu života,“ vysvetľuje doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD.
Dialýza vs. život s „novou“ obličkou
Dialýza je pre mnohých, najmä mladých ľudí, mimoriadne vyčerpávajúca. Znamená to stráviť v nemocnici 8 hodín trikrát týždenne. Katka mala to šťastie, že vďaka darcovstvu od vlastnej mamy sa dialýze úplne vyhla.
- Pred transplantáciou: Extrémna únava, potreba spať niekoľkokrát denne, anémia.
- Po transplantácii: Návrat k športu, bicyklovanie, korčuľovanie a nekonečná energia.
Najdôležitejší pacient v nemocnici
Pri transplantácii od žijúceho darcu sa pozornosť lekárov sústredí najmä na darcu. „Žijúci darca je pre mňa v tom momente najdôležitejším človekom v nemocnici. Robíme všetko pre to, aby jeho obeta nespôsobila komplikácie,“ hovorí chirurg.
U mamy sa oblička odoberala laparoskopicky, pričom rez je vedený tak, aby ho bolo možné skryť do plaviek (podobne ako pri cisárskom reze). Zaujímavosťou je, že človeku stačí jedna zdravá oblička – tá po čase preberie funkciu oboch a darca môže žiť plnohodnotný život bez obmedzení.
Domino efekt: Keď si orgány vymenia cudzie rodiny
Na Slovensku čaká na novú obličku približne 300 ľudí. Doc. MUDr. Ján Breza ml., PhD. spomína aj na tzv. skrížené transplantácie. Ak si manželia v jednom páre nemôžu darovať obličku pre nekompatibilitu, môžu sa „vymeniť“ s iným párom. V Prahe takto zažil „reťaz“, do ktorej bolo zapojených až sedem párov naraz.
Na čo si musí dať „transplantant“ pozor?
Život s novou obličkou prináša aj bizarné obmedzenia. Imunitný systém pacienta je potlačený liekmi, aby orgán neodmietol, čo so sebou nesie prísnu životosprávu:
- Zákaz grapefruitov a pomela: Tieto plody ovplyvňujú vstrebávanie liekov (imunosupresív).
- Zákaz fajčenia a obmedzenie alkoholu: Kombinácia alkoholu a liekov extrémne zaťažuje pečeň.
- Pozor na infekcie: Aj nevinné plesňové syry vo veľkom množstve môžu byť rizikom.
Emócia, ktorá lieči vzťahy
Štatistiky ukazujú zaujímavý fakt: ľudia, ktorí darovali orgán blízkemu, žijú duševne bohatší život.
„Vzťah s mamou bol silný vždy, ale toto nás prepojilo na úplne inej úrovni. Ona sa nebála o seba, bála sa len o to, či moje telo tú obličku prijme,“ uzatvára s úsmevom Katka Mišovičová.
Rada doc. MUDr. Jána Brezu ml., PhD. na záver: Nepodceňujte preventívne prehliadky. Stačí jeden odber krvi a ultrazvuk brucha raz ročne, aby ste vedeli, či sú vaše obličky v poriadku.
