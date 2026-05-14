VEĽKÁ dopravná nehoda, zo záberov MRAZÍ: Skúter vletel rovno pod VALEC! Otec zahynul, dcéra (9) bojuje o život

PANDŽÁB/BATHINDA – Dopravné nehody sú častokrát tak brutálne, že sa na to nedá ani pozerať. V tejto situácii však ide o jednu z najdesivejších. Nevinný pohyb valca sa skončil tragicky pre otca, zatiaľ čo stav jeho dcéry je stále otázny. Kto bol na vine?
V indickom meste Bathinda došlo k desivej dopravnej nehode, ktorá si do týchto chvíľ vyžiadala zatiaľ jednu obeť. Otec s dcérou sa presúvali na skútri ulicami mesta. V jednom okamihu ale narazili na valec a pokúšali sa ho obísť. V tej chvíli sa stalo niečo strašné.
Chceli predbiehať
Ako píše PTC News, otec Vishal Gupta vyšiel so skútrom na hranu chodníka a dostal šmyk. Niektoré médiá píšu, že na krajnici bol rozsypaný štrk. Obaja s dcérou (Mannat 9) spadli priamo pred valec, ktorý predbiehali. Z bezpečnostných kamier je zreteľné, že mohutný stroj prešiel po obidvoch. Vodič v poslednej chvíli z valca zoskočil, ale nešťastiu už nedokázal zabrániť.
Valec prešiel najprv po dcére, ktorá bola spolujazdkyňa. Následne sa posúval po hornej časti tela otca. Hrozilo, že oboch prejde aj zadná náprava, ale stroj v tej chvíli zastavil. Vodič začal pobehovať okolo, no otec s dcérou ležali pod valcom bez pohybu.
(POZOR! Citlivý obsah)
Na videu je vidieť, ako sa na mieste postupne zastavujú okoloidúci a nemôžu uveriť tomu, čo vidia. Dievča ešte dokážu vytiahnuť spod mohutného stroja, no otcovi sa už nedalo pomôcť. Valec mu na mieste rozdrvil hlavu.
Viacero pochybení
Vinníkom nehody bol podľa kamerového záznamu otec a zároveň vodič skútra, ktorý zvolil nebezpečný manéver a ohrozil seba, dcéru aj vodiča valca. Svedkovia sa neskôr pre indické médiá vyjadrili, že vodič valca mal v čase nehody na ušiach slúchadlá. Aj preto zrejme nepočul, že z bočnej strany prichádza skúter.
Sestra zabitého otca Madhavi sa vyjadrila, že na vine nebol jej brat, ale vodič valca. Dokonca nemal mať ani vodičské oprávnenie na vedenie takéhoto vozidla. Mestská rada teraz od nemocnice požaduje, aby poskytla dievčaťu bezplatnú lekársku starostlivosť.