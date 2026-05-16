BRUTALITA v MHD: Cestujúci nestihol nastúpiť, nasledovala rana…Päsťou vybil sklo na dverách! Stále je na úteku

PRAHA – V pražskej MHD sa odohrala situácia ako z akčného filmu. Mladík nestihol spoj a zlosť si vybil na dverách, ktoré mu vodič autobusu odmietol otvoriť. Všetko zachytila kamera.
Desivý incident sa odohral dňa 4. apríla okolo 15:00. V Prahe na zastávke Kačerov chcel nastúpiť mladík, no spoj nestihol. Kamera nad vodičom odhalila, že stojí pred dverami a viackrát stláča tlačidlo na otvorenie dverí.
Vodič už ale odmietol reagovať. Keď sa autobus pohol, mladík si vybil zlosť na prvom možnom objekte. Boli nimi práve dvere od autobusu. Z celej sily udrel do nich päsťou a rozbili sa.
Hrozí mu pobyt vo väzení
Video uverejnila česká polícia s tým, že po násilníkovi naďalej pátra. "Celú vec preverujeme pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodenia cudzej veci. V prípade zadržania hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden rok. Žiadame verejnosť o spoluprácu," uviedol hovorca pražskej polície Tomáš Lahoda.