Fínsky premiér sa stretol s predstaviteľmi civilných orgánov: Hovorili o dronoch

Helsinki 25. mája (TASR) - Fínsky premiér Petteri Orpo v pondelok usporiadal stretnutie s predstaviteľmi civilných orgánov, aby spoločne prerokovali, ako riešiť rastúcu aktivitu dronov, ktoré prenikajú do fínskeho vzdušného priestoru. Informuje o tom agentúra AFP.
Od konca marca sa vo Fínsku zrútilo niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Obyvateľom regiónu Uusimaa bola tiež začiatkom mája po detekcii zablúdených dronov odoslaná výstraha, aby zostali doma.
Hrozby dronov
Podobné incidenty hlásia aj z pobaltských štátov. Podľa Kyjeva ide najmä o bezpilotné lietadlá, ktoré boli vypustené s cieľom zasiahnuť vojenské ciele v Rusku, avšak ich dráha bola narušená ruskými rušičkami. Konfederácia fínskeho priemyslu preto v pondelok vyzvala k poskytnutiu „presnejších informácií o potenciálnych hrozbách zo strany dronov“, aby sa zaistilo, že „firmy budú môcť prispieť k zachovaniu funkčnosti spoločnosti“.
Jednou z nejasností napríklad je, či sú zamestnávatelia povinní vyplácať mzdy, ak musí zamestnanec zostať doma kvôli ohrozeniu dronom. Predsedníčka Fínskej konfederácie odborových zväzov Else-Mai Kirvesniemiová vo svojom vyhlásení zdôraznila, že „mzdy musia byť vyplatené, pretože zamestnancom a zamestnávateľom bránia v práci okolnosti, ktoré nemôžu ovplyvniť“.