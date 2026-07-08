Šok na dovolenke v Taliansku: Dieťa sa pozrelo pod hladinu a stuhla mu krv v žilách, zbadalo obrieho žraloka!

FOLLONICA - Letná sezóna v obľúbenom talianskom stredisku priniesla momenty plné strachu i obdivu. V tesnej blízkosti vyhľadávanej pláže bol objavený takmer päťmetrový morský predátor, ktorého prítomnosť okamžite zalarmovala pobrežnú stráž. Hoci obrovské zviera už nepredstavovalo nebezpečenstvo, stretnutie s ním vyvolalo medzi prítomnými dovolenkármi značný rozruch.
K udalosti došlo v juhozápadnej časti Toskánska, konkrétne v populárnom letovisku Follonica. Ako informuje nemecký Bild, pokojné popoludnie na pláži prerušil plač len päťročného chlapca, ktorý spolu s otcom trávil čas na plávacom paddleboarde. Dieťa s nasadenými potápačskými okuliarmi nazrelo pod vodnú hladinu, kde sa pôvodne črtal iba nevinný tmavý tieň. V zápätí sa však pred ním vynorili oči a široko roztvorené čeľuste mohutného morského tvora. Vystrašený chlapec okamžite zalarmoval rodiča a dožadoval sa rýchleho návratu na pevninu.
Privolaní odborníci a biológovia na základe morfologických znakov identifikovali, že ide o vzácneho žraloka tuponosého so šiestimi žiabrami. Tento druh patrí medzi hlbinné živočíchy, ktoré sa obvykle pohybujú v tmavých zónach oceánov a do plytších vôd migrujú len ojedinele počas noci za potravou. Pre človeka nepredstavujú bezprostrednú hrozbu a prípady útokov na ľudí nie sú v histórii evidované. Objavený exemplár dosahoval dĺžku štyri a pol metra a jeho hmotnosť presahovala hranicu 500 kilogramov.
Pobrežná stráž musela na manipuláciu s masívnym telom uhynutej samice použiť ťažkú techniku. Samotné vyťahovanie kolosu na palubu člna trvalo viac ako dve hodiny a po príchode do miestneho prístavu musel byť náklad presunutý pomocou vysokozdvižného vozíka. Celý proces sledovali desiatky zvedavých turistov a miestnych obyvateľov.
Presnú príčinu úmrtia tohto majestátneho hlbinného tvora sa tak expertom zatiaľ nepodarilo jednoznačne určiť.