Nicola Peltz v bikinách a džínsových šortkách: Takto vyzerá dokonalý letný štýl a... dokonalé telo!

LOS ANGELES - Kým väčšina celebrít počas osláv amerického Dňa nezávislosti zaplavila sociálne siete fotografiami ohňostrojov, grilovačiek či hviezdami posiatej oblohy, Nicola Peltz Beckham opäť dokázala, že aj nenápadný príspevok môže vyvolať obrovský rozruch. Herečka a manželka Brooklyna Beckhama zverejnila sériu záberov z osláv 4. júla, no fanúšikovia namiesto sviatočnej atmosféry upriamili pozornosť predovšetkým na jej módny výber a mimoriadne štíhlu postavu.
Na prvých záberoch pózuje Nicola Peltz po boku svojho manžela v ležérnom letnom outfite, ktorý dokonale vystihuje uvoľnenú atmosféru amerických osláv. Nicola stavila na kombináciu, ktorá patrí medzi nestarnúce letné klasiky – ultra krátke modré džínsové šortky a jednoduchý biely vrchný diel bikín. Práve táto kombinácia nechala naplno vyniknúť jej štíhle nohy, úzky pás aj vypracované bruško.
Práve spojenie modrej džínsoviny a bielej farby patrí medzi ikonické letné kombinácie, ktoré sa pravidelne vracajú do módy. Nicola tým potvrdila, že aj jednoduché kúsky môžu pôsobiť luxusne, ak sú správne skombinované. Pozornosť púta aj jej prirodzený styling. Tmavé vlasy nechala voľne rozpustené a jemne zvlnené, make-up je sotva badateľný a pleť pôsobí sviežo, akoby sa práve vrátila z dňa stráveného pri bazéne. Celkový vzhľad nepôsobí ako starostlivo pripravené módne fotenie, ale skôr ako autentická momentka z letného víkendu.
Na fotografiách nechýba ani Brooklyn Beckham, ktorý zvolil oveľa uvoľnenejší outfit – čierne šortky, biele tričko s potlačou, šiltovku a kovbojský klobúk. Aj napriek tomu bolo jasné, kto je hlavnou hviezdou celej série záberov. Pohľady fanúšikov smerovali predovšetkým na Nicolu, ktorá svojím outfitom okamžite ovládla komentáre. Fanúšikovia chválili jej prirodzenú krásu, letný štýl aj výbornú formu.
Samotná Nicola sa vo svojom príspevku vôbec nesústredila na módu ani svoj vzhľad. Fotografie jednoducho doplnila krátkym odkazom o tom, ako si užila sviatočný víkend. Napriek tomu sa internet opäť postaral o to, že hlavnou témou sa stal jej outfit a štíhla silueta. Nicola Peltz Beckham už dlhodobo patrí medzi celebrity, ktoré dokazujú, že štýl nemusí byť komplikovaný. Namiesto výrazných log, extravagantných strihov či množstva doplnkov stavila na jednoduchú kombináciu bieleho vrchného dielu bikín a krátkych džínsových šortiek. Výsledkom bol svieži, mladistvý a nadčasový letný look.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%