Policajti žalujú Trumpa pre fond, ktorý by mohol odškodniť výtržníkov z Kapitolu

WASHINGTON - Dvaja policajti, ktorí 6. januára 2021 zasahovali počas útoku na Kapitol vo Washingtone, podali v stredu žalobu na prezidenta USA Donalda Trumpa. Chcú takto zabrániť vytvoreniu odškodňovacieho fondu, ktorý má podľa ich názoru slúžiť na „financovanie povstalcov, ktorí páchali násilie v Trumpovom mene“. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AP.
Nový fond s financiami vo výške 1,776 miliardy dolárov má byť určený pre osoby, ktoré sa považujú za obete politicky motivovaných trestných stíhaní. Fond vznikol na základe urovnania Trumpovej žaloby vo výške desať miliárd dolárov proti federálnemu daňovému úradu (IRS) v súvislosti s únikom jeho daňových priznaní do médií. Je určený na odškodnenie osôb, ktoré sa domnievajú, že s nimi ministerstvo spravodlivosti predchádzajúcich administratív zaobchádzalo nespravodlivo. O výplatách bude rozhodovať päťčlenná komisia vymenovaná ministrom spravodlivosti.
Žalobu proti vzniku tohto fondu podali príslušník Metropolitnej polície Daniel Hodges a bývalý príslušník Kapitolskej polície Harry Dunn, ktorý kandiduje do Kongresu za štát Maryland. O svojich traumatických zážitkoch zo 6. januára 2021 obaja vypovedali aj pred Kongresom USA. V tento deň stovky podporovateľov Donalda Trumpa zaútočili na sídlo amerického Kongresu vo Washingtone s cieľom zabrániť potvrdeniu víťazstva Joea Bidena v prezidentských voľbách v roku 2020. Počas útoku na Kapitol utrpelo zranenia viac než 100 policajtov. V súvislosti s nepokojmi zo 6. januára bolo obvinených takmer 1600 ľudí. Trump však vlani využil svoje prezidentské právomoci a všetkým im udelil amnestiu.
Federálna žaloba v mene dvojice policajtov bola podaná deň po tom, čo úradujúci minister spravodlivosti USA Todd Blanche počas vypočutia v Kongrese obhajoval vytvorenie tohto fondu. Blanche, ktorý bol pred nástupom na ministerstvo Trumpovým osobným právnikom, nevylúčil ani možnosť, že na výplaty z fondu budú mať nárok aj výtržníci, ktorí 6. januára 2021 v areáli Kapitolu vo Washingtone útočili na policajtov.
Trump v stredu pred novinármi vznik odškodňovacieho fondu bránil: „Ľudia boli zničení, boli vo väzení, ich rodiny boli zruinované, došlo aj k samovraždám... Administratíva Joea Bidena bola hrozná. Týmto ľuďom preplácame právne náklady a výdavky.“ Žalobcovia však tvrdia, že vládny Fond proti zneužívaniu štátnej moci je nezákonný a Trump ho využije na „financovanie povstalcov a polovojenských skupín páchajúcich násilie v jeho mene“. Vytvorenie fondu žalujúca strana označuje za „najdrzejší čin prezidentskej korupcie v tomto storočí“.