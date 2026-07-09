Odišiel vlakom na turistiku a nevrátil sa! ZDRVUJÚCA správa: Ladislava (†49) našli bez známok života

NOVÉ ZÁMKY - Ladislav Š. (49) odišiel na turistiku a domov sa nevrátil. Polícia preto vyhlásila po mužovi pátranie. Po hodinách strachu nakoniec oznámili rodine smutnú správu. Ladislava našli, žiaľ, neskoro.
Polícia v Nových Zámkoch žiadala v stredu (8. 7.) verejnosť o pomoc pri pátraní po 49-ročnom Ladislavovi Š. z obce Úľany nad Žitavou. "Menovaný odišiel z miesta trvalého bydliska vlakom na turistiku do Štiavnických Baní alebo Hodruše a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu," informovala nitrianska krajská polícia.
Dodala, že naposledy mal na sebe oblečené turistické oblečenie nezistenej farby a na hlave mal šiltovku so slovenským znakom alebo s nápisom Slovakia. Do pátrania boli zapojení aj dobrovoľníci. Pohotovostný pátrací tím doplnil, že Ladislav mal pri sebe aj oranžovú reflexnú tašticku s termoskou.
Po dlhých hodinách pátrania však prišla od polície aj dobrovoľníkov smutná správa. "Osoba bola vypátraná bez známok života. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým," uviedla polícia.