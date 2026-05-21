Je KONIEC: Zázrak sa nekoná a legendárny topoľčiansky nábytkársky gigant po troch dekádach končí!

TOPOĽČANY - Nevyhnutné sa za pár týždňov neoddialiteľne dostavilo. Topoľčianska ikona s nábytkom Decodom mal už predtým zásadné finančné problémy a hovorilo sa, že mu hrozí odchod do konkurzu. Dnes sa táto informácia potvrdzuje a poslednému klincu do rakvy sa už spoločnosť nedokázala vyhnúť. Po troch dekádach tak končí jedna z významných spoločností na výrobu nábytku v regióne Topoľčany.
Na kritickú koncovku spoločnosti v podobe odchodu do konkurzu upozornil portál Aktuality.sk. Podľa informácií z prostredia spoločnosti sa výroba v topoľčianskom závode zastavuje a podnik čaká konkurzné konanie. Vedenie firmy sa k situácii verejne nevyjadruje, na otázky médií podľa portálu nereaguje.
O problémoch Decodomu sa pritom hovorilo už začiatkom roka. Firma čelila prudkému poklesu objednávok, rastúcim nákladom a problémom so splácaním záväzkov. Manažment ešte veril, že spoločnosť zachráni nový investor alebo finančná pomoc bánk. Situácia sa však postupne zhoršovala.
Žalostný pohľad na čísla
Situácia spoločnosti Decodom už aj podľa portálu Finstat.sk predtým nevyzerala dobre. Dlhy na Sociálnej poisťovni a Všeobecnej zdravotnej poistťovni sa dali rátať v desať až státisícoch. Finančná správa tiež vyrubila nevyplatenú daň vo výške 17 612,94 eur.
Súd im dal poslednú šancu, obrat k lepšiemu nenastal
V apríli síce súd povolil reštrukturalizáciu, ktorá mala firme poskytnúť ochranu pred veriteľmi a čas na ozdravenie podnikania, no očakávaný obrat neprišiel. Zamestnanci aj obchodní partneri dúfali, že tradičný výrobca nábytku sa ešte postaví na nohy. Namiesto stabilizácie však prišli ďalšie problémy.
Kritickým momentom bol odchod krízového manažéra Ivana Kopanického, ktorý dočasne zastával funkciu generálneho riaditeľa. Krátko nato sa začali kopiť informácie o meškajúcich výplatách a narastajúcej nervozite medzi pracovníkmi. Viacerí zamestnanci odišli po mesiacoch neistoty sami, čo výrazne zasiahlo výrobu.
Neskoré a neúplné výplaty, znechutení zamestnanci a nakoniec aj hromadné odchody
Podľa ľudí z firmy už Decodom nedokázal vyplácať mzdy načas ani v plnej výške. Frustrácia pracovníkov postupne prerástla do hromadných odchodov kvalifikovaných zamestnancov, bez ktorých je fungovanie výroby prakticky nemožné.
Ešte pred niekoľkými dňami pritom vedenie tvrdilo, že robí všetko pre stabilizáciu spoločnosti a ochranu pracovných miest. Z interných rozhovorov však malo byť zrejmé, že bez nového úveru alebo investora bude konkurz nevyhnutný. Dnes je jasné, že záchrana neprišla. Prechod z reštrukturalizácie do konkurzu znamená pre firmu prakticky definitívny koniec. Kým cieľom reštrukturalizácie bolo zachovať výrobu a postupne splácať dlhy, konkurz znamená rozpredaj majetku firmy a uspokojenie veriteľov aspoň v čiastočnej miere.
Hovorí sa až o štyroch stovkách zamestnancov
Budúcnosť približne 400 zamestnancov je teraz otázna. Ak sa nepodarí nájsť kupca pre celý podnik, hrozí masívne prepúšťanie. Nároky pracovníkov by v takom prípade riešil Garančný fond Sociálnej poisťovne.
Decodom bol dlhé roky ikonou slovenského nábytkárstva. Prežil pandémiu aj energetickú krízu, no kombináciu vysokých nákladov, slabého dopytu a nedostatku financií už ustáť nedokázal. Pre mnohých tak končí jedna veľká slovenská podnikateľská éra.