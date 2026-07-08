Trump utŕžil na súde tvrdú ranu: Jeho meno nesmie visieť na budove Kennedyho centra! Nepomohli ani reči o peniazoch

WASHINGTON – Odvolací federálny súd v stredu zamietol žiadosť správnej rady Centra múzických umení Johna F. Kennedyho vo Washingtone, aby sa počas odvolacieho konania na priečelie budovy dočasne vrátilo meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AP.
Trojčlenný senát odvolacieho súdu rozhodol, že správna rada Kennedyho centra nepreukázala, že by počas odvolacieho konania hrozila „nenapraviteľná ujma“, ak zostane Trumpovo meno z budovy odstránené. Správna rada, ktorej predsedom je samotný Trump, tvrdila, že odstránenie jeho mena môže skomplikovať získavanie finančných darov. Súd však uviedol, že toto tvrdenie nebolo podložené konkrétnymi dôkazmi.
Spor sa začal začiatkom tohto roka, keď bolo kultúrne centrum oficiálne premenované na The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Federálny sudca však následne rozhodol, že zmena názvu bola nezákonná, a nariadil jej zrušenie. Trumpovo meno odstránili z bielej mramorovej fasády budovy v júni. Miesto, kde sa pôvodne nachádzal tento nápis, je naďalej skryté za veľkou plachtou.
Počas svojho prvého funkčného obdobia Trump Kennedyho centrum zväčša ignoroval. Po návrate do Bieleho domu však prejavil ambíciu zmeniť ho. Dal odvolať správnu radu, do ktorej dosadil svojich ľudí. Tí ho potom zvolili za predsedu. Všetky tieto zmeny sú súčasťou prezidentovej misie bojovať proti tzv. woke kultúre vo federálnych kultúrnych inštitúciách.