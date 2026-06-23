Šokujúci nález na pláži: Turisti objavili opustené bábätko (6 mes.)! Neuveríte, kde boli rodiča

DESTIN - Na floridskej pláži Miramar Beach došlo k šokujúcemu incidentu. Šesťmesačné bábätko zostalo takmer hodinu úplne samo pod plážovým stanom, zatiaľ čo jeho rodičia sa prechádzali po pobreží s ďalšími deťmi. Prípad, ktorý pobúril verejnosť, napokon skončil pre prominentnú zdravotnícku manažérku a jej manžela prekvapivo miernym trestom.
37‑ročná Sara Sommers Wilks, regionálna prezidentka US Heart and Vascular v Houstone, a jej manžel Brian David Wilks (40) boli zatknutí 10. októbra minulého roka po tom, čo polícia reagovala na hlásenie o šesťmesačnom dievčatku nechanom bez dozoru na pláži Miramar Beach, píše New York Post.
Podľa šerifovho úradu okresu Walton svedkovia uviedli, že dieťa bolo takmer hodinu úplne samo, zatiaľ čo rodičia odišli na prechádzku s tromi staršími deťmi. Potvrdili to aj bezpečnostné kamery.
Okoloidúci sa o bábätko začali okamžite starať a privolali políciu. Záchranári z South Walton Fire District dieťa vyšetrili — malo normálne vitálne funkcie a nebolo v strese. Keď sa rodičia vrátili, tvrdili, že dieťa uložili na spánok a „stratili pojem o čase“. Podľa polície nemali pri sebe ani mobilný telefón.
Deti prevzali úrady, rodičia čelili obvineniu z trestného činu
Na miesto dorazili aj pracovníci floridského úradu pre deti a rodiny, ktorí deti dočasne prevzali, kým neprišli príbuzní z Texasu. Obaja rodičia boli obvinení z ohrozovania dieťaťa bez spôsobenia vážnej ujmy, čo je na Floride trestný čin.
Prípad získal veľkú mediálnu pozornosť aj preto, že Sara Wilks je známa osobnosť v zdravotníckom sektore. V roku 2025 ju magazín Cardiovascular Business zaradil medzi „Forty Under 40“, teda štyridsať najvýraznejších mladých lídrov v oblasti kardiovaskulárnej starostlivosti.
Pokuta, verejnoprospešné práce a zákaz vstupu do okresu
Manželský pár uzavrel dohodu s prokurátormi na Floride a podpísal tzv. odložené trestné stíhanie. Ak počas nasledujúcich 12 mesiacov splnia všetky podmienky, obvinenia budú zrušené.
Podľa dohody musia zaplatiť 1 000 dolárov na pokutách a súdnych poplatkoch, odpracovať 25 hodín verejnoprospešných prác, absolvovať kurz rodičovských zručností, nedopustiť sa žiadneho ďalšieho porušenia zákona, a majú zákaz vstupu do okresu Walton na Floride. Ak všetky podmienky splnia už po šiestich mesiacoch, dohoda môže byť ukončená skôr.
Podľa floridského obhajcu Roryho Safira je výsledok prípadu právne štandardný. „Vyzerá to mierne, pretože okolnosti sú poburujúce, ale právne ide o rutinný výsledok. Bez zranenia a bez predchádzajúceho záznamu je takáto dohoda bežná,“ uviedol. Prokurátori by v prípade vyššieho trestu museli preukázať tzv. „zavinenú nedbanlivosť“.