Otec zabudol cestou do práce vyložiť dcéru (†2): V rozpálenom aute bola hodiny! Zistili to, až keď ju nenašli poobede v škôlke

BRIÓN - Obrovská tragédia zasiahla severozápad Španielska. Dvojročné dievčatko neprežilo po tom, čo zostalo niekoľko hodín zavreté v rozpálenom vozidle. Podľa prvých zistení na ňu jej otec zabudol pri ceste do práce.
Nešťastie sa odohralo v stredu v obci Brión v španielskej Galícii. Ako informuje britský denník Mirror, dvojročné dievčatko mal otec ráno odviezť do škôlky. To sa však nestalo.
Podľa doterajších zistení muž najskôr odviezol staršie dieťa do školy. Krátko nato ho mal vyrušiť telefonát, po ktorom pokračoval priamo do zamestnania. Neuvedomil si pritom, že mladšia dcérka zostala pripútaná v aute.
Alarm spustila až matka
O tragédii sa rodina dozvedela až popoludní. Matka dieťaťa prišla do škôlky po dcérku, no zistila, že dievčatko tam počas celého dňa vôbec nepriviezli.
Keď začala pátrať po tom, kde sa nachádza, vyšlo najavo desivé zistenie. Dieťa bolo stále vo vozidle odstavenom pri pracovisku otca.
Podľa prvotných informácií strávilo dievčatko v dodávke niekoľko hodín. Vonkajšia teplota dosahovala približne 25 stupňov Celzia, no vo vnútri zaparkovaného auta mohla vystúpiť podstatne vyššie.
Lekári bojovali o jej život
Po nájdení dieťaťa okamžite privolali záchranárov. Dievčatko previezli do centra urgentnej starostlivosti v Bertamiránse, kam už dorazilo v kritickom stave.
Lekári sa ho snažili približne 20 minút oživovať, no ich úsilie bolo márne. Dieťa zomrelo po zástave srdca.
Predbežné informácie naznačujú, že príčinou smrti mohla byť kombinácia ťažkej dehydratácie a úpalu spôsobeného extrémnym prehrievaním organizmu.
Prípad vyšetruje polícia
Okolnosti tragédie teraz preveruje španielska Civilná garda. Vyšetrovatelia sa snažia zistiť presný priebeh udalostí a potvrdiť, ako dlho sa dieťa vo vozidle nachádzalo.
Rodine zároveň pomáhajú psychológovia zo špecializovaného tímu pre krízové situácie a mimoriadne udalosti.
Smrť dievčatka otriasla celou komunitou. Miestna samospráva v Brióne vyhlásila dvojdňový smútok a obyvateľov vyzvala, aby si tragédiu pripomenuli minútou ticha.
Auto sa môže zmeniť na smrteľnú pascu
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že teplota vo vozidle rastie oveľa rýchlejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje. Podľa organizácie Kids and Car Safety sa detský organizmus prehrieva trikrát až päťkrát rýchlejšie ako telo dospelého človeka.
Táto americká organizácia zároveň upozorňuje, že podobné prípady sú častejšie, než sa môže zdať. V Spojených štátoch zomiera v rozpálených autách v priemere približne 40 detí ročne. Viac ako 80 percent obetí pritom tvoria deti mladšie ako tri roky.
Môže sa to stať aj starostlivým rodičom
Organizácia Kids and Car Safety zdôrazňuje, že verejnosť často podobné tragédie nesprávne interpretuje. V mnohých prípadoch nejde o úmyselné zanedbanie starostlivosti, ale o fatálne zlyhanie ľudskej pamäti.
„Vo viac než polovici prípadov si človek zodpovedný za dieťa vôbec neuvedomoval, že ho nechal vo vozidle. Vo väčšine situácií ide o milujúcich, starostlivých a ochranárskych rodičov,“ uvádza organizácia.
Podľa jej údajov sa podobné tragédie stali učiteľom, zdravotným sestrám, policajtom, vojakom, sociálnym pracovníkom, duchovným aj vedcom.
„Môže sa to stať komukoľvek,“ upozorňuje organizácia.