Ukrutná smrť dievčatka a psa: Matka ich nechala 15 hodín v rozpálenom aute! TAKTO sa vyhovárala
MILFORD - Vo floridskom meste Milford v štáte Maine došlo k šokujúcej tragédii. Polícia našla v uzamknutom aute telo trojročného dievčatka a jej psa. Podľa pitvy obaja zomreli na prehriatie po tom, čo zostali vo vozidle uväznení celé hodiny. Matka dieťaťa je obvinená zo zabitia a jej vysvetlenie vyšetrovateľov nepresvedčilo.
Posledné hodiny v rozžeravenom aute
Incident sa stal minulú sobotu. Polícia dorazila na parkovisko, kde našla zaparkované auto. Vnútri ležalo dievčatko tvárou nadol na sedadle vodiča a na jej chodidle mal položenú hlavu pes. Policajti rozbili čelné sklo, aby sa dostali dnu, no ani jednému z nich už nedokázali pomôcť. O prípade informoval magazín People.
Podľa dokumentov, ktoré získala agentúra News Center Maine, strávili dieťa aj pes v aute približne 15 hodín – od skorého rána až do večera. Teploty v ten deň presahovali 28 °C. Pitva potvrdila, že príčinou smrti dievčatka bolo prehriatie organizmu.
Sporná verzia matky
Polícia neskôr našla matku, 35-ročnú Kelly Brownovú, neďaleko miesta tragédie. Tvrdila, že chcela z auta vyniesť odpadky, keď spadla do rieky Penobscot a musela bojovať o život v silnom prúde.
Vyšetrovatelia však túto verziu spochybnili. Podľa nich kamerové záznamy jej slová vyvrátili a navyše jej oblečenie pri návrate k vozidlu nebolo vôbec mokré.
Podivné správanie pred tragédiou
Rodina Brownovej vypovedala, že žena sa v posledných týždňoch správala zvláštne. Tvrdila, že vidí duchov, a na sociálnej sieti Facebook zverejňovala znepokojivé videá. Jej matka potvrdila, že vnímali zmeny v psychickom stave svojej dcéry.
Ďalší postup justície
Sudkyňa stanovila Brownovej kauciu na 50-tisíc dolárov. Spolu s právnym tímom súhlasila s ďalším pojednávaním naplánovaným na 26. septembra. Potom sa prípad dostane pred veľkú porotu, ktorá rozhodne o ďalšom postupe.