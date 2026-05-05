Príšerná tragédia: Malý Vincente zomrel v rozpálenom aute! Matka ho tam zabudla a išla spať

MEXIKO - Tragédia v Mexiku šokovala verejnosť. Trojročný chlapec zomrel po tom, čo zostal dlhé hodiny uväznený v aute vystavenom extrémnemu teplu.
Osudná noc a tragické ráno
V mexickom meste Mexicali sa odohrala udalosť, ktorá vyvolala vlnu pobúrenia aj smútku. Trojročného chlapca našli bez známok života v zaparkovanom aute pred rodinným domom.
Podľa informácií portálu NewsX sedel malý Vicente stále pripútaný v detskej autosedačke, vystavený extrémnemu teplu.
Viac než 12 hodín v pasci
Vyšetrovanie naznačuje, že dieťa mohlo zostať v uzavretom vozidle viac než pol dňa. Matka sa mala v noci vrátiť z oslavy, no chlapca nechala v aute a išla spať. Na jeho prítomnosť si spomenula až nasledujúci deň.
Polícia bola privolaná približne o 13.30 na ulicu Capellania v rezidenčnej štvrti La Rioja, kde niekto nahlásil dieťa zamknuté vo vozidle.
Po príchode hliadky žena držala chlapca v náručí a tvrdila, že nereaguje. Záchranári už však mohli len konštatovať smrť.
Príčinou bolo extrémne teplo
Podľa súdnych lekárov zomrel chlapec na úpal po tom, čo bol vystavený vysokým teplotám v interiéri auta. Pitva nepreukázala žiadne známky násilia.
Šéf miestnej forenznej služby Cesar Gonzalez Vaca uviedol, že na tele dieťaťa sa našli popáleniny spôsobené rozpálenými povrchmi a horúcim vzduchom.
Odborníci upozorňujú, že aj keď sú nočné teploty nižšie, uzavreté auto sa môže počas dňa rýchlo premeniť na smrteľnú pascu.
Kritické hodiny dopoludnia
Vyšetrovatelia predpokladajú, že k úmrtiu mohlo dôjsť medzi 9. a 10. hodinou dopoludnia. V tom čase teploty v Mexicali presahovali 34 stupňov Celzia.
Podľa otca mohol zohrávať úlohu alkohol
Otec chlapca na sociálnych sieťach naznačil, že matka mohla byť pod vplyvom alkoholu. Úrady však túto verziu zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Prípad už rieši prokuratúra štátu Baja California. Miestni obyvatelia požadujú dôkladné vyšetrenie a zvažujú, či nešlo o zanedbanie starostlivosti.
Smrteľné riziko, ktoré sa opakuje
Tragédie spojené s ponechaním detí v autách nie sú ojedinelé. Stačí krátky čas a teplota v uzavretom vozidle môže stúpnuť na životu nebezpečné hodnoty.
Podobný prípad sa stal aj v USA, kde mladá žena nechala svoje deti v rozpálenom aute počas kozmetického zákroku. Jej ročné dieťa následne zomrelo.
Dvadsaťročná Maya Hernandez sa po dohode s prokuratúrou vyhla obvineniu z vraždy, no hrozí jej až 15 rokov väzenia za usmrtenie z nedbanlivosti.