Bratislava zažije sviatok zberateľov: Olympijské rarity, vzácne známky aj limitované nulaeurové bankovky ovládnu Inchebu

Už 5. a 6. júna sa do Incheby vracajú Bratislavské zberateľské dni — najväčšia medzinárodná zberateľská výstava na Slovensku. Veľtrh po prvýkrát prinesie unikátne olympijské artefakty, výstavu olympijských mincí podpísaných olympijskými medailistami aj stretnutia so športovými legendami. Chýbať nebudú ani špeciálna príležitostná pečiatka a limitované vydania nulaeurových bankoviek, ktoré budú dostupné exkluzívne počas podujatia.
Záujemcovia tu nájdu mince, známky, bankovky, medaily, odznaky, grafiky, pohľadnice, historické dokumenty, starožitnosti, minerály, šperky, staré knihy, platne aj ďalšie zberateľské poklady, ktoré spájajú históriu, vášeň aj investičnú hodnotu.
Na svoje si prídu aj milovníci minerálov, fosílií, drahokamov a prírodných šperkov. Návštevníkov čaká pestrá ponuka vzácnych kameňov a zberateľských kúskov z rôznych kútov sveta.
Pod jednou strechou sa predstaví viac ako 130 vystavovateľov z 20 krajín sveta vrátane Austrálie, Belgicka, Česka, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Pakistanu, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Talianska.
Limitované vydania nulaeurových bankoviek exkluzívne iba na veľtrhu
Jedným z najväčších lákadiel veľtrhu budú úplne nové motívy populárnych nulaeurových bankoviek, ktoré budú uvedené do predaja exkluzívne iba počas veľtrhu. Zberatelia sa môžu tešiť na dve ikonické osobnosti spojené so Slovenskom — krasokorčuliarsku legendu Ondreja Nepelu a legendárneho Schöne Náciho, symbol starej Bratislavy.
Motív Ondreja Nepelu vznikol pri príležitosti 75. výročia jeho narodenia a pripomína nielen športové úspechy jedného z najväčších slovenských olympionikov, ale aj jeho silný životný príbeh. Druhá novinka vzdáva hold legendárnemu Schöne Nácimu, ktorý sa stal symbolom elegancie, dobrosrdečnosti a starej Bratislavy.
Aj tento rok budú mať návštevníci jedinečnú príležitosť osobne sa stretnúť s dizajnérom nulaeurových bankoviek Adrianom Ferdom a získať jeho podpis priamo na svoje zberateľské kúsky.
Veľký záujem bude aj o lotériový automat, v ktorom budú môcť priaznivci veľtrhu získať vzácne nulaeurové bankovky so špeciálnymi hologramami, nízkymi sériovými číslami či limitovanými prítlačami známych osobností ako Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Helena Vondráčková, Karol Duchoň, Ladislav Chudík alebo Separ.
Súčasťou podujatia bude aj originálna zberateľská LoveCard, ktorá spája grafické prvky pohľadnice, poštovej známky a leteckej obálky.
Olympijské fakle, podpisy medailistov aj športové legendy
Mimoriadny program pripravila Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov. Po prvýkrát verejne predstaví unikátne olympijské zbierky, ktoré sa bežne nachádzajú iba v súkromných zbierkach alebo múzeách, ako aj oblečenie z posledných zimných olympijských hier Milano Cortina.
Súčasťou podujatia budú olympijské fakle, vzácna športová filatelia, historické odznaky či predmety z olympijských hier. Prvýkrát bude verejne predstavená aj výstava olympijských mincí podpísaných olympijskými medailistami.
Atmosféru veľtrhu doplnia autogramiády športových legiend — olympijského víťaza Miloša Mečířa, džudistu Doda Krnáča a futbalových legiend z majstrovstiev Európy 1976 v Belehrade — Jozefa a Jána Čapkovičovcov a Jána Pivarníka.
Vzácne známky, vojnové rarity aj historické poklady
Jednou z rarít bude legendárny 4-známkový hárček „FUTSCHES REICH“ („Zrútená ríša“), ktorý spojenci počas druhej svetovej vojny využívali na propagandistické účely proti nacistickému Nemecku. Veľtrh predstaví aj unikátne známky Britského spoločenstva národov, historické vyznamenania, starožitnosti či zachovalé mince Františka Jozefa I.
Milovníkov numizmatiky určite zaujme stretnutie s popredným medailérom Miroslavom Hricom v stánku Českej mincovne. Záujemcovia budú môcť získať podpis novej varianty investičnej mince Orol, vytvorenej pri príležitosti konania Bratislavských zberateľských dní.
Odborníci bezplatne ocenia vaše poklady
Záujemcovia budú môcť bezplatne konzultovať svoje zbierky s odborníkmi zo Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, pobočky Bratislava či s expertmi Puncového úradu SR, ktorí zabezpečia bezplatné skúšanie výrobkov z drahých kovov a drahých kameňov.
Bratislavské zberateľské dni sa uskutočnia 5. a 6. júna v Incheba Expo Bratislava. V piatok bude veľtrh otvorený od 10:00 do 18:00, v sobotu od 10:00 do 16:00.
Mediálnymi a odbornými partnermi podujatia sú: zoznam.sk, pravda.sk, Puncový úrad SR, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Bratislava, Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov, postoveznamky.sk a finreport.sk.
Vstupenky budú v predaji v sieti Predpredaj.sk.
