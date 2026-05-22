Zmena v miliónových grantoch straší opozíciu: Puškárová rázne reaguje na obvinenia z netransparentnosti

BRATISLAVA - Opozičné strany SaS a PS majú výhrady k pozmeňujúcemu návrhu vysokoškolského zákona z dielne koalície. Kritizujú najmä navrhovanú zmenu pravidiel v hodnotení projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Obávajú sa menšej transparentnosti. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS a PS. Poslankyňa NR SR a jedna z predkladateliek návrhu Paula Puškárová (Hlas-SD) kritiku opozičníkov odmieta.
„Kritizujeme predovšetkým zmeny pravidiel v hodnotení projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Po novom nebudú potrebné expertné panely, ale aj pri grantoch nad 200.000 eur budú stačiť odborné posudky. Dodnes koalícia tieto zmeny dostatočne neodôvodnila a máme obavy, že prideľovanie financií na vedu bude menej transparentné,“ skonštatovala poslankyňa Tina Gažovičová (PS).
Priestor na úpravu výsledkov
Ľudovít Paulis zo SaS považuje hodnotenie posudkami za problematické. „Posudky sú len podklad k hodnoteniu odborným orgánom posudzovateľa. Odborové rady môžu k posudkom prihodiť, alebo ubrať body. Vznikne tak väčší priestor upraviť výsledky,“ okomentoval.
Poslankyňa Puškárová kritiku opozičníkov odmietla. „Najmä sa ohradzujeme voči zavádzaniu verejnosti, že všetci zahraniční hodnotitelia sú automaticky kvalitnejší a transparentnejší ako domáci. V medzinárodných kolektívoch, v ktorých naši vedci pracujú, majú rovnako kontakty v zahraničí ako na Slovensku a rovnako čelia konfliktu záujmov, ktorý musia deklarovať. Každý hodnotiteľ má morálnu zodpovednosť deklarovať konflikt záujmov a dodržiavať etický kódex, ktorý APVV tiež má,“ doplnila.
Upozornila tiež na to, že APVV vypisuje všeobecné výzvy a tie sú náročné na hodnotenie obmedzeným počtom panelistov. „Vedci si totiž vyberajú tému sami a obmedzený počet odborníkov v paneli nedokáže zabezpečiť odborne pokrytie všetkých tém zaslaných do APVV,“ spresnila. Zároveň zdôraznila, že veľké projekty, napríklad Horizont Európa sa posudzujú odbornými hodnotiteľmi. „APVV teda pri väčších výzvach má rešpektovať tento mechanizmus a využívať výlučne významných zahraničných hodnotiteľov. To sa touto úpravou snažíme zaviesť,“ dodala.
Rozhodnutie padne koncom mája
Novela vysokoškolského zákona je z dielne skupiny koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD. V parlamente je v druhom čítaní. Definitívne by sa tak o nej malo rozhodnúť na ďalšej schôdzi, ktorá sa začne 26. mája. Výbor NR SR pre vzdelávanie k nej tento týždeň schválil pozmeňujúci návrh. Ten má priniesť napríklad zmenu pri APVV, podľa ktorej by pri verejnej výzve s financovaním nad 200.000 eur na celú dobu riešenia projektu bolo možné využiť postup posudzovania s využitím odborných posudkov iba v prípade výlučného využitia medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov.
„Navrhovaná zmena, to je posudzovanie projektov s využitím odborných posudkov (najmenej od troch nezávislých medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov podľa paragrafu 19 b) aj pri výzvach prevyšujúcich sumu 200.000 eur garantuje vysokú mieru nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, dôvernosti, čo spolu zvyšuje aj kvalitu hodnotenia a znižuje riziko konfliktu záujmov. (...) Navrhovanou zmenou nie je žiadnym spôsobom dotknutá súčasná zákonná úprava podľa paragrafu 19 ods. 3 písm. a) a možnosť posudzovania žiadostí s využitím medzinárodných expertných panelov zostáva zachovaná pri všetkých verejných výzvach bez ohľadu na výšku financovania,“ ozrejmili koaliční poslanci, ktorí za návrhom stoja.