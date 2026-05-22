Ja a homofób? Nespokojný šéf SaSky reaguje na nomináciu na známu anti-cenu: Je to naozaj úsmevné

BRATISLAVA - Výroky verejne činných osôb (vrátane politikov) sa často stretávajú s následným vyhodnotením a hodnotením. Nie vždy musí ísť o pozitívne hodnotenie, hlavne, ak sa rozprávame na tému komunity LGBTI. Tieto výroky pravidelne každý rok vyhodnotuje Inštitút ľudských práv (IĽP) v anti-cene Homofób roka. V poslednom ročníku sa medzi nomináciami prekvapivo objavil aj predseda Slobody a Solidarity Branislav Gröhling. Jeho reakcia na seba nenechala dlho čakať.
Šéf liberálov zrejme nebol dvakrát potešený, a to aj preto, že v ankete boli počas posledných rokov viackrát uverejnení ako nominanti také mená ako Martina Šimkovičová, Igor Matovič, Rudolf Huliak, Milan Uhrík či Marian Kotleba či Štefan Kuffa.
Nominácia Gröhlinga prišla po tomto výroku
Verejnosť určite zaujíma aj to, za aký výrok bol Gröhling na zisk tejto anti-ceny nominovaný.
"Registrované partnerstvá, tri pohlavia či vatikánske zmluvy sú témy, ktoré nerozdeľujú len opozíciu, ale aj spoločnosť a pomáhajú naďalej vládnuť Robertovi Ficovi. Aj preto opakovane hovorím, aby sme tieto hodnotové témy odložili nabok," znie výrok predsedu SaS.
Toto je fakt úsmevné, reagoval zjavne prekvapený Gröhling
Reakcia šéfa liberálov na seba nenechala dlho čakať. "Nechcem, aby vládol Fico. A za tento názor ma nominovali na homofóba roka. Úsmevné," povzdychol si Gröhling.
Následne zopakoval verejnosti výrok, za ktorý nomináciu získal. "Nie je toto náhodou iba fakt? Podľa mňa je. Toto nie je útok na nikoho. Je to pomenovanie reality - Opozícia sa na liberálnych témach nezhodne. Keby sme boli v opozícii len SaS a PS, máme zhodu a nie je o čom debatovať. Ale v opozícii nie sme len liberálne strany. Sú tam aj KDH, Hnutie Slovensko alebo Demokrati. Ísť teraz na barikády a hádať sa nič neprinesie. Nepomôže to v čase, keď sa štát úplne rozpadá," vysvetľuje svoj postoj.
Otváranie hodnotových tém podľa jeho názoru "len rozdeľuje opozíciu a pomáha Ficovi". "Prečo si myslíte, že otravoval spoločnosť novelou ústavy? Prečo by sme mu mali pomáhať a ukazovať, na čom všetkom sa nezhodneme, keď tu zápasíme o záchranu spravodlivosti a reštart ekonomiky? Preto hovorím: Nerozdeľujme sa na týchto témach. Lebo to pomáha len a len Ficovi. Sústreďme sa na to, čo nás spája: Všetci chceme, aby sme opravili nefunkčný štát a naštartovali ekonomiku. Odložme to, čo nás rozdeľuje. Lebo pokým sa bude opozícia hádať na konzervatívno-liberálnych témach, Fico zatiaľ spokojne zloží svoju piatu vládu. A to fakt nikto nechceme," uzavrel.
Okrem Gröhlinga boli tento rok nominovaní minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, hokejista Martin Fehérváry, predseda hnutia Republika Milan Uhrík a 90 opozičných a koaličných poslancov Národnej rady, ktorí podporili zmenu ústavy o dvoch pohlaviach.
Verejnosť môže v ankete hlasovať až do 29. júna.