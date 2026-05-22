Slovenská národná galéria podpísala zmluvu za milióny eur: Známu kultúrnu pamiatku čaká veľká obnova

BRATISLAVA - Rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku zrealizuje pre Slovenskú národnú galériu (SNG) nitrianska spoločnosť Pamarch za 3.279.802 eur bez DPH. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), ktorá v piatok nadobudla účinnosť.
Zhotoviteľ, ktorý vzišiel z verejného obstarávania SNG, má dielo dokončiť do 24 mesiacov od prevzatia staveniska. „Architektonické riešenie má za cieľ priblížiť objekt k pôvodnému stavu a vzhľadu z roku 1969, kedy bol dokončený a uvedený do prevádzky,“ uvádza sa v predmete zmluvy.
V zmysle požiadavky sa ráta s opätovnou aplikáciou sklo-mozaikovej fasády, pričom s použitím súčasných metód bude táto fasáda pružne zavesená, dilatovaná a bude prenášať pohyb oceľovej konzoly. Rekonštrukcia sa nedotkne súčasnej dispozície. Značné množstvo konštrukcií sa zachová a repasuje, obnovia sa aj drevené podlahy v pamätných miestnostiach.
Zmluvu uzatvorili ako súčasť národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu v rámci Programu Slovensko. SNG vyhlásila tender na obnovu galérie vlani v decembri.