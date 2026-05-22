Slovenská herečka zverejnila dôchodkovú prognózu: Zostala v šoku!

BRATISLAVA - Dôchodkové prognózy, ktoré v uplynulých dňoch dorazili Slovákom, vyvolali vlnu prekvapenia aj sklamania. Medzi tými, ktorých odhadovaná suma zaskočila, bola aj herečka Lujza Garajová Schrámeková, ktorá svoju reakciu zverejnila s typickým humorom na sociálnych sieťach.
V posledných dňoch Slovákov zaplavili dôchodkové prognózy, ktoré im pristáli v poštových schránkach či e-mailových inboxoch. Mnohých pohľad na vypočítané sumy nepríjemne zaskočil a medzi nimi nechýbala ani známa herečka Lujza Garajová Schrámeková, ktorá sa o svoju reakciu podelila s fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. Zvolila svoj typický nadhľad a humor.
Podľa doručenej prognózy by jej dôchodok z prvého piliera v základnom scenári predstavoval 450 eur mesačne. Ak by sa naplnil menej priaznivý, pesimistický variant, suma by klesla na 370 eur. Ani najoptimistickejší scenár pritom neprináša výrazne povzbudivejšie čísla, keďže by herečka mala poberať približne 540 eur mesačne.
Herečka sa k situácii postavila s dávkou irónie a svojich sledovateľov pobavila stručným, no výstižným komentárom. „A čo dnes pobavilo vás?” s iróniou sa spýtala fanúšikov na Instagrame. Na základe analýzy by mala matka dvoch detí, syna Viktora a dcéry Grétky, odísť do dôchodku vo veku 66 rokov. Hoci ide o vzdialenú budúcnosť, herečka si z celej situácie ťažkú hlavu nerobí a namiesto obáv si zachovala optimistický pohľad. „Ešteže som optimistka a už sa teším na rok 2049,“ uzavrela s pobavením.
