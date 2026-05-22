Kinga Puhová miluje šperky: Fú, toto všetko už dostala od priateľa?

BRATISLAVA - Pôvabná modelka Kinga Puhová zavítala do luxusného klenotníctva, kde sa konalo predstavenie novej exkluzívnej kolekcie s názvom Art of Fashion. Mladá kráska, ktorá patrí k najžiadanejším tváram nášho modelingu, doslova žiarila a netajila sa tým, že šperky sú jej slabosťou.
Kinga Puhová prišla na predstavenie kolekcie plná očakávaní, keďže samotný názov podujatia brnká na jej strunu. „Som žena a milujem šperky. Som zvedavá na novú kolekciu, pretože aj umenie, aj móda pre mňa znamenajú veľa. Koniec koncov, toto som aj študovala,“ prezradila krásna modelka, ktorá má k estetike blízko nielen vďaka svojej profesii, ale aj vzdelaniu.
Pri pohľade na vitríny plné luxusných kúskov sa prirodzene natíska otázka, čím vie Kingu najviac potešiť jej polovička. „Môže to byť hocičo, hlavne, že je to od neho. To, že na mňa myslí a niečo mi dá, je krásne prekvapenie a znamená to pre mňa veľa,“ hovorí Kinga. Jedným dychom však priznáva, aké kúsky obľubuje najviac: „Rada nosím zlato a taktiež diamanty. V poslednej dobe sa mi veľmi páčia farebné šperky, takže dúfam, že tu niečo také uvidím. A možno, keď bude nejaký sviatok, tak mi to partner kúpi.“ Že má jej partner skvelý vkus, bolo vidieť na prvý pohľad – Kingu totiž už teraz zdobí nejeden diamantový náramok či náušnice, ktoré dostala práve od neho.
Po mesiacoch plných stresu a povinností spojených so štúdiom sa už úspešná modelka nevie dočkať zaslúženého voľna. „Ešte sme sa o tom veľmi nebavili, ale určite niekam pôjdeme. Už sa teším na teplo, pekné počasie a trošku oddychu, lebo posledné mesiace boli stresujúce aj kvôli škole,“ teší sa Kinga na dni plné sladkého ničnerobenia. Kam presne s partnerom plánujú vyraziť, na ktorú exotickú destináciu má Kinga zálusk, sa dozviete vo videu.
