Sídliskoví Košičania zažili ráno ako z vidieckej rozprávky: Pomedzi paneláky sa potulovala krava

KOŠICE - Košičania na sídlisku Nad jazerom zažili vo štvrtok ráno poriadne netradičné až vidiecke prebudenie. Mnohí si iste začali spomínať na svoje detstvo u starkej na vidieku či iné zážitky. Medzi panelákmi sa totiž voľne pohybovala krava, ktorá okamžite vyvolala rozruch aj lavínu reakcií na sociálnych sieťach.
Čudného a netradičného návštevníka si všimli miestni krátko po svitaní. Ako prvý si kravu všimol jeden z prispievateľov v miestnej skupine na sociálnej sieti. Opísal, že si vyšiel na rannú prechádzku s čajom v ruke a zrazu zbadal kravu prechádzajúcu sa po okolí. "Na pár sekúnd som naozaj zaváhal, ale potom som hneď vytiahol mobil a začal nahrávať," priznal.
Podľa viacerých komentujúcich sa zviera pohybovalo po rôznych častiach sídliska a niekoľkokrát ho videli aj v blízkosti škôlky na Azovskej ulici. Fotografie a reakcie sa okamžite začali šíriť internetom.
Kým časť ľudí situáciu brala s humorom, iní varovali pred tým, že zviera by mohlo byť vystresované a dezorientované.
Podľa svedkov sa do odchytu zapojila mestská aj štátna polícia spolu s pracovníkmi hospodárstva. Neskôr vyšlo najavo, že zviera sa im o pár minút podarilo odchytiť. K incidentu sa zatiaľ verejné autority z danej lokality Košíc nevyjadrili a nevedno ani to, odkiaľ krava utiekla.