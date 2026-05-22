Škandál s obľúbenou čokoládou: Výrobca potajomky zmenšil gramáž, obal aj cena však zostali rovnaké!

HAMBURG – Milovníci ikonickej štvorcovej čokolády Ritter Sport prežívajú obrovské sklamanie a neskrývajú svoj hnev. Známy nemecký výrobca totiž čelí ostrej vlne kritiky zo strany spotrebiteľských organizácií aj samotných zákazníkov. Dôvodom je nová produktová rada, ktorá dorazila na pulty obchodov v máji. Hoci čokoláda váži podstatne menej, predáva sa za úplne rovnakú cenu ako predtým. Firma sa bráni netradičným argumentom.
Problém sa týka novej prémiovej rady s názvom Edelkakao Klasse, ktorá sa v obchodoch objavila v troch verziách: Full-Bodied (55 % kakaa), Aromatic (74 % kakaa) a Intense (81 % kakaa). Zákazníci, ktorí boli celé roky zvyknutí na tradičnú 100-gramovú gramáž, však pri pohľade na obal zažili šok. Nové tabuľky totiž vážia iba 75 gramov.
Prefíkaný trik s hrúbkou obalu
Ochrancovia spotrebiteľov upozorňujú na to, že bežný kupujúci nemá šancu drastický úbytok váhy na prvý pohľad v obchode zaregistrovať. Výrobca totiž zachoval pôvodné, celosvetovo známe štvorcové rozmery balenia, takže čokoláda vyzerá v regáli navlas rovnako.
Hamburské spotrebiteľské centrum však pri detailnom skúmaní odhalilo, kde nastal škrt. Výrobca čokoládu jednoducho „zoštíhlil“ – jej hrúbka sa zmenšila z pôvodných 12 milimetrov na necelých 9 milimetrov.
Úplne nový produkt?
Spoločnosť zavádzania odmieta. Podľa jej zástupcov nejde o rovnakú čokoládu, ale o úplne nový produkt vyrobený z inej, vzácnejšej odrody kakaa, čo malo byť dôvodom pre voľbu odlišnej veľkosti balenia.
Združenia na ochranu práv spotrebiteľov však tento argument považujú za obyčajnú výhovorku a upodozrievajú firmu zo skrytého zdražovania. Poukazujú na fakt, že Ritter Sport už zo svojich oficiálnych webových stránok potichu vymazal pôvodné 100-gramové čokolády rady Kakao Klasse a nahradil ich práve menšími 75-gramovými verziami Edelkakao Klasse. V obchodoch sa tak momentálne dopredávajú už len posledné skladové zásoby pôvodných veľkých balení.
Maloobchodná cena oboch verzií čokolád je nastavená identicky – v európskych obchodoch sa predávajú za 2,29 eura za kus. „Za predpokladu, že predchádzajúce produkty sú fakticky nahradzované týmito novými, predstavuje tento krok skrytý nárast ceny o viac ako 33 percent. A to aj napriek tomu, že ceny surového kakaa na burzách sú dnes drasticky nižšie než pred o niečo viac ako rokom,“ uviedolo pre nemecký magazín Focus Hamburské spotrebiteľské centrum.