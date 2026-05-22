Tragédia na plantáži s palmami: Gangy zavraždili viacerých farmárov

TEGUCIGALPA - Na severe Hondurasu bolo zabitých viacero ľudí počas bojov gangov o kontrolu nad plantážami s olejovými palmami, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady a obyvatelia. Informuje správa agentúry AFP.
Útočníci vraždili v stredu v noci v oblasti mesta Trujillo, kde gangy obsadili dve plantáže súkromnej spoločnosti. Videá odvysielané regionálnou televíznou stanicou ukazujú niekoľko mŕtvych tiel na jednej z fariem. Počet obetí v súčasnosti nie je neznámy, no tamojší obyvateľ pre televíziu TSI povedal, že videl približne 17 mŕtvych farmárov.
„To, čo vidíme (na záberoch), je desivá scéna, kde bolo zrejme niekoľko ľudí popravených vysokovýkonnými zbraňami,“ povedal novinárom minister bezpečnosti Gerzon Velásquez. Šéf miestnej polície Carlos Rojas pre televíziu uviedol, že v oblasti vyčíňajú gangy, ktoré nelegálne obsadzujú a prevádzkujú plantáže. Honduras patrí medzi najväčších svetových producentov palmového oleja, pripomína AFP.