USA zadržali sestru šéfky kubánskeho konglomerátu Gaesa: Plánujú ju vyhostiť

WASHINGTON - Americké imigračné úrady zadržali a plánujú vyhostiť sestru šéfky kubánskeho konglomerátu Gaesa, oznámil vo štvrtok večer (v noci na dnes SELČ) americký minister zahraničia Marco Rubio. Gaesa je holding s aktívami v hodnote miliárd dolárov a s nepriehľadnou štruktúrou, ktorý formálne spravuje kubánska armáda, ale fakticky ho ovládajú príbuzní a verní spojenci dlhoročného kubánskeho lídra Raúla Castra. Americká vláda na spoločnosť začiatkom mesiaca uvalila sankcie.
Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledných mesiacoch vystupňovali tlak voči Kube. Šéf Bieleho domu ju označil za nepriateľský štát, ktorý Washington vo svojom susedstve nebude tolerovať. Množia sa tiež špekulácie o možnej americkej intervencii. Zadržaná Adys Lastresová Moreraová, ktorá v roku 2023 vstúpila do Spojených štátov legálne ako držiteľka oprávnenia na trvalý pobyt, je teraz vo väzbe Úradu pre imigráciu a clá (ICE) a čaká na vyhostenie, uviedol ICE. Jej prítomnosť na území Spojených štátov predstavuje pre USA hrozbu a podkopáva záujmy americkej zahraničnej politiky, dodal úrad vo vyhlásení.
Žila na Floride
"Morera spravovala nehnuteľnosti a žila na Floride, a zároveň napomáhala komunistickému režimu v Havane, kým som jej štatút trvalého pobytu nezrušil," uviedol Rubio na sieti X. "Na tejto planéte nebude žiadne miesto - natož v našej krajine -, kde by si cudzinci, ktorí ohrozujú našu národnú bezpečnosť, mohli žiť v prepychu," dodal. Akciová spoločnosť Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) je impérium s nepriehľadnou štruktúrou, ktoré po tri desaťročia zarába na cestovnom ruchu, zahraničnom obchode či lekárskych misiách v cudzine. Účtovníctvo konglomerátu je tajné, kubánske oficiálne médiá o jeho hospodárení neinformujú a dohľad nad ním nemá ani parlament ani najvyšší kontrolný úrad.
Výkonnou riaditeľkou je brigádna generálka Aňa Guillermina Lastresová, na ktorú USA na začiatku mája tiež uvalili sankcie. Niektoré spoločnosti holdingu riadi práve jej sestra a tiež dcéra, rezidentka v Paname. Lastresová ale podľa stanice BBC nie je súčasťou vlastníckej skupiny a nemá rozhodovacie právomoci. Podľa analytika Emilia Moralesa holding vedie skupina asi 15 ľudí z okruhu Castrovej rodiny a ich najbližších spolupracovníkov.
Podľa amerického ministerstva zahraničia, ktoré sa odvoláva na verejne dostupné odhady, prekračujú tržby Gaesy viac ako trojnásobne štátny rozpočet Kuby, holding pravdepodobne spravuje "nelegálne" aktíva až za 20 miliárd dolárov a ovláda najmenej 40 percent kubánskej ekonomiky. "Kým kubánsky ľud trpí kolapsom nefunkčnej komunistickej ekonomiky, Gaesa umožňuje úzkemu okruhu režimných elít drancovať všetky zvyšné zdroje ostrova a nahromadiť až 20 miliárd dolárov nelegálnych finančných prostriedkov na tajných zahraničných účtoch," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Trump sa usiluje o pád Kuby
Trump sa usiluje o pád či zmenu komunistického režimu na Kube. Washington voči Havane zvýšil tlak aj tým, že v stredu obvinil Castra zo štvornásobnej vraždy pri zostrelení dvoch lietadiel kubánskym vojenským lietadlom vo februári 1996. Castro, ktorému je 94 rokov, je bez politickej funkcie, naďalej však patrí k najmocnejším mužom v krajine.