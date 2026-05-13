Rodičia z pekla! Pár BRUTÁLNE utýral dcéru (†2): Mučenie a vražda sa udiali s mimoriadnou krutosťou

MOSKVA - Jekaterina O. a Ilja A. z ruského mesta Komsomolsk na Amure dostali dvadsaťročný trest za brutálne týranie dcéry. Dvojročnú Sonju zatvárali do krabice pripomínajúcej rakvu na celé dni, nedávali jej jedlo ani vodu a nechali ju zomrieť v nehygienických podmienkach.
Ruský súd v Chabarovsku poslal na 20 rokov do väzenia dvojicu rodičov, ktorí brutálne týrali svoju dvojročnú dcéru Sonju. 29-ročná Jekaterina O. a 31-ročný Ilja A. boli uznaní vinnými z mučenia, protiprávneho obmedzovania osobnej slobody a vraždy dieťaťa spáchanej s mimoriadnou krutosťou.
Podľa vyšetrovateľov sa nechceli o dcéru starať, a preto si doma zhotovili „malú krabicu s vekom“, ktorá pripomínala rakvu. Do nej dieťa zatvárali aj na dva dni a noci v kuse. „Dievča sa nemohlo hýbať, stáť ani sedieť,“ uviedol regionálny súd. Sonja bola držaná v nehygienických podmienkach, rodičia jej odopierali jedlo a vodu alebo jej dávali len minimálne dávky. Dieťa napokon zomrelo v dôsledku ťažkej podvýživy.
Otrasné týranie trvalo približne päť mesiacov a podľa súdu sa jeho intenzita postupne stupňovala. Pár z mesta Komsomolsk na Amure sa k činom priznal. Verdikt je právoplatný.