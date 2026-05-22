Nové detaily o VRAŽDE v Pardubiciach! Šokujúce zistenie, ktoré všetko mení

PRAHA - Česká polícia vo štvrtok oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Informuje portál novinky.cz.
„Napadnutá osoba bohužiaľ po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla,“ uviedla polícia vo svojom príspevku na platforme X. Podľa portálu k tragédii došlo okolo 14.00 h pred budovou Strednej priemyselnej školy chemickej. Z dostupných informácií vyplýva, že žiačku napadol o dva roky starší študent, s ktorým sa dievča údajne rozišlo. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby.
Škola vyjadrila rodine zosnulej hlbokú sústrasť a zrušila maturitné skúšký plánované na piatok. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. „Polícia ČR zasiahla okamžite, podozrivú osobu zadržala na mieste a udalosť vyšetruje. Budova bola z preventívnych dôvodov evakuovaná a následná kontrola potvrdila, že v areáli školy nehrozí nebezpečenstvo,“ uviedli zástupcovia školy.
Zlyhanie jednotlivca
Netolický uviedol, že ho útok na strednej škole hlboko ľudsky zasiahol. "Bohužiaľ, celá tragická udalosť má ten najhorší možný koniec, keďže napadnutá študentka aj napriek všetkej možnej snahe záchranárov a lekárov podľahla mnohopočetným zraneniam. Hoci nemožno slovami zmierniť bolesť rodiny, známych a priateľov, dovolím si nielen v mene svojho, ale aj v mene celej krajskej samosprávy vyjadriť všetkým úprimnú sústrasť, "uviedol Netolický. Na krajských stredných školách sa bezpečnosť rieši intenzívne a pravidelne, bohužiaľ však podobnému individuálnemu zlyhaniu jednotlivca, ktorého dôvodom sú osobné problémy vo vzťahu, nemožno aj napriek všetkej snahe zabrániť, dodal.
Žiadne ďalšie bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí. "Zároveň boli z rozhodnutia riaditeľky zrušené maturity a škola zostane do pondelka uzavretá. Spoločne so školou a zložkami IZS sme pripravení poskytnúť všetkým maximálnu možnú mieru podpory v týchto ťažkých chvíľach, "dodal hejtman. Škola pre žiakov, ich rodiny i zamestnancov zabezpečila psychologickú pomoc a krízovú podporu. Maturitné skúšky plánované na piatok sú zrušené a pre žiakov je vyhlásené riaditeľské voľno, uviedla škola.
Polícia už v minulosti tú istú školu na Poděbradskej ulici evakuovala. V roku 2022 devätnásťročný študent školy umiestnil nástražné zariadenie do tlakového hrnca a dal ho do kontajnera, ktorý bol pri škole. Tašky s divným obsahom si všimli študenti. Nasledujúci deň vo Vysokom Mýte ubil sekerou náhodného človeka. Po spáchaní činov sa otrávil a potom v nemocnici zomrel. Podľa policajtov mal študent problémy s prospechom v škole, psychické problémy, bol introvertný typ, do kolektívu príliš nezapadol.
Najvyššia štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová vlani označila rast počtu trestných činov s ťažkými následkami, ktorých sa dopúšťajú deti, za znepokojujúci. Predvlani zaznamenalo prokuratúra podľa Bradáčovej doteraz najvyšší počet vrážd, a to dokonaných, v pokuse či v príprave, ktorých sa dopustili deti. Kým pred desiatimi rokmi bol podľa najvyššej štátnej zástupkyne takýto prípad jeden v kategórii maloletých aj mladistvých ľudí, predvlani ich bolo v oboch vekových kategóriách 20 z celkového počtu 159.