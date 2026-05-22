Kuba si zaslúži príležitosť a slobodu, nie ďalšiu kontrolu a izoláciu, uviedla Kallasová

MEXIKO - Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok vyzvala na ukončenie „kontroly a izolácie“ Kuby. Vyjadrila sa tak v čase, keď je tento karibský ostrov vystavený rozsiahlej kríze v dôsledku ropnej blokády zo strany Spojených štátov. Informuje správa agentúry AFP.
„Po desaťročiach zlého vedenia a politickej represie... kubánska hospodárska kríza skutočne dosahuje bod zlomu,“ povedala novinárom v Mexiku. „Kubánsky ľud si zaslúži príležitosť a slobodu, a nie ďalšiu kontrolu a izoláciu,“ dodala.
Kuba je vystavená hlbokej ekonomickej kríze, ktorá sa zhoršila začiatkom roka po tom, čo USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jediný ruský tanker Anatolij Kolodkin. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.
Americký prezident Donald Trump požaduje na Kube rozsiahle reformy a v minulosti naznačil možnosť jej „priateľského prevzatia“. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio vo štvrtok povedal, že Kuba prijala ponuku Washingtonu na humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov.