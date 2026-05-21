Americká lietadlová loď USS Nimitz vplávala do Karibského mora

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Americká lietadlová loď USS Nimitz spoločne so sprievodnými plavidlami v stredu vplávala do Karibského mora. Deje sa tak v čase silného tlaku administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa na Kubu, píše správa denníkov The New York Post a The New York Times.

„Vitaj v Karibiku,“ napísalo na sociálnej sieti X Južné velenie ozbrojených síl USA (SOUTHCOM) s tým, že ide o „stelesnenie pripravenosti a prítomnosti, bezkonkurenčného dosahu a smrteľnosti a strategickej výhody“. Plavidlo svoju bojovú zdatnosť podľa SOUTHCOM-u dokazuje po celom svete. „Zabezpečovalo stabilitu a bránilo demokraciu od Taiwanského prielivu až po Arabský záliv,“ doplnilo.

Lietadlová loď USS Nimitz vplávala do Karibiku v rovnaký deň, ako v Spojených štátoch obžalovali z vraždy a ďalších zločinov bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra počas zostrelenia dvoch amerických civilných lietadiel spred 30 rokov. Kuba sa v súčasnosti nachádza v ekonomickej kríze, ktorá sa ešte väčšmi zhoršila začiatkom roka po tom, čo USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a voči ostrovu vyhlásili ropné embargo. Venezuela dodávala Kube zhruba polovicu potrebných dodávok a odvtedy na Kubu dorazil len jediný ruský tanker Anatolij Kolodkin. Ďalší ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne. Šéf Bieleho domu požaduje na Kube rozsiahle reformy a v minulosti naznačil možnosť jej „priateľského prevzatia“.

Dráma v metre: Žena spadla medzi vagóny, zachránili ju cestujúci
V Rezidencii Lesopark symbolicky odovzdali prvý nájomný byt
Odsúdený Mikuláš Č. nateraz zostáva vo výkone trestu odňatia slobody, uviedol hovorca Pogadl
Stretnutie ministrov NATO vo Švédsku bude o budúcej bezpečnosti Európy, uviedol Blanár
Obava o vlastný život! Polícia obvinila mladistvú osobu z nebezpečného vyhrážania
Spozornite! Cesta I/64 pred Nitrianskym Pravnom bude uzatvorená
Dôležité diskusie v Trnave: Zbierajú sa podnety pre budúcu vládu, riešili aj dobrovoľníctvo
Slovenskí europoslanci chvália aj hania novú stratégiu EÚ na boj proti chudobe
Napäté vzťahy s Arménskom! Rusko obmedzilo dovoz ich kvetov
Hrozivý plán: Muži plánovali v mene Iránu vraždy lídrov židovských organizácií
Svetová kríza: Trhom s ropou hrozí, že už v lete sa dostanú do červenej zóny
Vanessa Šarköziová ukázala rozkošnú fotku: Jednou vetou odhalila veľké tajomstvo! Pod srdcom nosí...
Vysielanie obľúbenej šou končí: Po 33 rokoch!
Samo Tomeček zmenil priority, je skvelý otec, ale toto nedáva: Myslel som, že odpadnem!
Šok v Bielom dome: Trumpova nevesta oznámila krutú diagnózu!
TOTO ste ešte nevideli: Srnec behal po poli ako zmyslov zbavený, je OPITÝ? Polícia varuje!
Revolúcia v liečbe po mozgovej príhode! Lekári vytvorili appku, ktorá odhalí varovné signály
Vedci neverili vlastným očiam! Morský obor prepísal rekordy: Objavili ho na nečakanom mieste
Vedci môžu prepisovať históriu vesmíru: Nové objavené odchýlky znamenajú prevrat
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Chystá sa veľká zmena: Toto čaká kuriérov na Slovensku
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
Veľké prehodnocovanie energopomoci skončilo: Štát posiela nové energošeky, máte na ne nárok aj vy?
Viac rúk ako mozgov? Cudzinci pracujúci u nás lámu rekordy, máme však vážny problém!
Veľké dvíhanie sociálnych dávok aj dôchodkov: Kvôli inflácii pôjdu hore výraznejšie ako vlani!
Práce na rýchlostnej ceste pri Banskej Bystrici pokročili: Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá na stavbe! (foto)

VIDEO Slovensko spoznalo prvú Weissovu nomináciu: Tréner vsadil na kontinuitu aj zmeny
Prekvapujúci skok po dobrej sezóne: Tipsport liga hlási veľký prestup do fínskej súťaže
MS V HOKEJI 2026 Pripravení, ale žiadna ťažká hlava: Neporazených Slovákov vyzvú bezbodoví a hladní Dáni
Česko zverejnilo nomináciu na MS: V kádri problémová dvojica zo Slavie či 17-ročný talent
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Syndróm „ešte rýchlo jeden e-mail“: Prečo dnešná práca nikdy nekončí úplne
Kritických 45 dní: Až pätina zamestnancov odchádza krátko po nástupe
Ako často menia Slováci zamestnanie? Výsledky ankety mnohých prekvapia
Nový statusový symbol? Nie vysoký plat, ale práca bez neustáleho stresu
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Tento recept nie je pre začiatočníkov! Ak ho zvládnete, budete sa cítiť ako šéfkuchár.
Ako nenápadne prepašovať zelenú zeleninu do večere
Gmail sa zmení na AI asistenta, ktorý bude čítať tvoju schránku za teba. Takto sa neskôr zmení tvoj e-mail, ide o jednu z najväčších zmien za posledné roky
Tvoj prehliadač môže byť súčasťou cudzieho botnetu a ty o tom nemusíš vedieť. Môže za to nebezpečná chyba v Chromiu
Rusko má nový problém na oblohe. Lacné ukrajinské balóny môžu prinútiť protivzdušnú obranu odpáliť raketu zo systému S-400
Kúpiť si drahý Android už nebude stačiť. Google tlačí používateľov k tomu, aby si po kúpe telefónu platili ešte aj predplatné
Tú farbu na úchytkách som si mala rozmyslieť! 6 zlých nápadov, pri ktorých môžete domácu renováciu časom ľutovať
Päť podlaží, no každé len 30 m2. Premena kamenného domu ukazuje, ako z malých priestorov vyskladať perfektné bývanie
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie

Čoskoro začnú červenať: Dajte pod jahody ihličie alebo slamu, inak riskujete pleseň
Hrdzavé klince pod paradajky? Bizarný záhradkársky trik, ktorý má nečakane racionálny dôvod
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Môj muž potreboval v sexe neustály adrenalín: To, čo odo mňa vyžadoval, bolo už cez čiaru
Z trhu sťahujú dve obľúbené POCHUTINY známych značiek: Problémové ŠARŽE môžu byť nebezpečné!
V mrazenom kebabe z Poľska odhalili nebezpečnú salmonelu! Mäso smerovalo aj na Slovensko
Prvá predajňa na Slovensku spôsobila OŠIAĽ! VIDEO Do obchodu čakali davy ľudí až pred nákupné centrum
PRIESKUM Na čele stále Smer pred PS, za nimi nasleduje Republika! Do parlamentu sa tlačí rekordný počet strán

