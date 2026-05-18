Loď zasiahnutá nebezpečným hantavírusom dorazila do Rotterdamu: Na palube prebehne dezinfekcia

ROTTERDAM - Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa šíril hantavírus, dorazila v pondelok do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju čaká dezinfekcia. Informuje o tom agentúra AFP.
Po zakotvení z nej vystúpi posledných 27 ľudí – 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Konkrétne ide o 17 ľudí z Filipín, štyroch z Holandska, štyroch z Ukrajiny a po jednom z Ruska a Poľska. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov. Plavidlo prejde rozsiahlym čistením a dezinfekciou. Podľa prevádzkovateľa sa práce začnú hneď po príchode do prístavu.
MV Hondius, prevádzkovaná holandskou spoločnosťou Oceanwide Expeditions, sa dostala do centra pozornosti po tom, ako traja pasažieri zomreli s andským kmeňom hantavírusu, u ktorého sa zatiaľ ako jediného potvrdil prenos z človeka na človeka. Doteraz bolo potvrdených ďalších šesť prípadov a jeden pravdepodobný.
Evakuácia na Kanárskych ostrovoch
Po príchode lode na Kanárske ostrovy 10. mája z nej evakuovali viac než 120 pasažierov a členov posádky. Časť sa vrátila do domovských krajín, ďalší do Holandska. Viacerí evakuovaní skončili v nemocnici – 65-ročná Francúzka je v Paríži v kritickom stave, dvaja pacienti (Holanďan a Brit) boli prevezení do Holandska, pričom obaja sú v stabilizovanom stave. Všetci ostatní evakuovaní v Holandsku mali negatívne testy. Niektorí zostávajú v karanténe, iní sa už vrátili domov. Na palube sa nachádza aj telo nemeckej cestujúcej, ktorá zomrela počas plavby.
Tá sa začala 1. apríla v argentínskom meste Ushuaia a pokračovala zastávkami na odľahlých ostrovoch južného Atlantiku až ku Kapverdom. Odtiaľ loď zamierila k španielskemu ostrovu Tenerife, kde prebehla letecká evakuácia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu potvrdila, že na základe najnovších údajov stále hodnotí globálne riziko spojené s hantavírusom ako nízke.