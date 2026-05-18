Zdesenie z nákazy na výletnej lodi: WHO pred príchodom plavidla do Rotterdamu tlmí obavy z pandémie

HAAG - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu potvrdila, že na základe najnovších údajov naďalej hodnotí globálne riziko spojené s nákazou hantavírusom ako nízke. Urobila tak krátko pred pondelňajším zakotvením holandskej výletnej loď MV Hondius, na ktorej sa tento vírus rozšíril, v prístave v Rotterdame. Informovala o tom agentúra AFP.
„Riziko pre verejné zdravie bolo prehodnotené na základe najaktuálnejších dostupných informácií a globálne riziko zostáva nízke,“ uviedla WHO v nedeľu večer. Hoci sa môžu vyskytnúť ďalšie prípady medzi cestujúcimi a členmi posádky, ktorí boli v kontakte s vírusom pred zavedením opatrení, očakáva sa, že riziko ďalšieho prenosu sa zníži po vylodení zvyšných osôb a zavedení kontrolných opatrení. Situácia bude naďalej pozorne monitorovaná.
Loď má podľa úradov doraziť do Rotterdamu medzi 10.00 a 12.00 h SELČ, kde z nej vystúpi posledných 27 ľudí – 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Konkrétne ide o 17 ľudí z Filipín, štyroch z Holandska, štyroch z Ukrajiny a po jednom z Ruska a Poľska. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov.
Unikátny prenos z človeka na človeka
MV Hondius, prevádzkovaná holandskou spoločnosťou Oceanwide Expeditions, sa dostala do centra pozornosti po tom, čo traja pasažieri zomreli na nákazu andským kmeňom hantavírusu, u ktorého sa zatiaľ ako u jediného potvrdil prenos z človeka na človeka. Nákaza si vyžiadala tri obete. Doteraz bolo potvrdených ďalších šesť prípadov nákazy a jeden pravdepodobný.
V Kanade v nedeľu zaznamenali ďalší prípad, ktorý bol klasifikovaný ako „predbežne pozitívny“. Jeden zo štyroch kanadských pasažierov mal 16. mája pozitívny test na andský hantavírus, test kontaktnej osoby bol negatívny. Pacient nevykazuje žiadne príznaky, test sa ešte musí potvrdiť.
WHO sa snaží upokojiť obavy z možného opakovania pandémie covidu. Jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus 12. mája uviedol, že neexistujú žiadne náznaky začiatku väčšej epidémie. Zároveň však upozornil, že inkubačná doba vírusu je niekoľko týždňov, takže ďalšie prípady nákazy sa môžu objaviť.
Evakuácia na Kanárskych ostrovoch
Po príchode lode na Kanárske ostrovy 10. mája bolo evakuovaných viac než 120 pasažierov a členov posádky. Časť sa vrátila do domovských krajín, ďalší do Holandska. Viacerí evakuovaní skončili v nemocnici – 65-ročná Francúzka je v Paríži v kritickom stave, dvaja pacienti (Holanďan a Brit) boli prevezení do Holandska, pričom obaja sú v stabilizovanom stave.
Všetci ostatní evakuovaní v Holandsku mali negatívne testy; niektorí zostávajú v karanténe, iní už odcestovali domov. Na palube sa nachádza aj telo nemeckej cestujúcej, ktorá zomrela počas plavby. Po zakotvení v Rotterdame prejde loď rozsiahlym čistením a dezinfekciou. Podľa prevádzkovateľa sa práce začnú okamžite po príchode.
Plavba lode MV Hondius sa začala 1. apríla v argentínskom meste Ushuaia a pokračovala zastávkami na odľahlých ostrovoch južného Atlantiku až ku Kapverdom. Loď nakoniec zamierila k španielskemu ostrovu Tenerife, kde prebehla letecká evakuácia.