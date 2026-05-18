Slovenka Dáša ešte pred pár hodinami zverejnila VIDEO na lodi! Teraz už sedí v izraelskej base

Na fotografii je slovenská aktivistka Dáša Raimanová, ktorú zadržali izraelské námorné sily počas plavby flotily Global Sumud smerujúcej do Pásma Gazy. (Zdroj: TASR/AP/Global Sumud Flotilla, Facebook/Dasa Raimanova)
NIKÓZIA - Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke je medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová.

Obkľúčenie flotily v mori

„Izraelské vojnové lode obkľúčili Global Sumud v medzinárodných vodách približne 250 námorných míľ od pobrežia Gazy a aktívne zachytávajú civilné plavidlá,“ napísala iniciatíva. Podľa nej ide o „ďalšiu nezákonnú agresiu“, ku ktorej došlo štyri dni po tom, ako 54 lodí tejto iniciatívy vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris s cieľom „vytvoriť humanitárny koridor a prelomiť nezákonnú izraelskú blokádu Gazy“.

Agentúra AP informuje, že izraelské jednotky zachytili lode neďaleko Cypru. V pondelkovom živom prenose iniciatívy bolo vidieť aktivistov na palube viacerých plavidiel, ako si nasadzujú záchranné vesty a zdvíhajú ruky, keď sa k nim približovala loď s vojakmi. Príslušníci izraelskej armády nastúpili na palubu a živý prenos sa skončil.

Približne hodinu pred týmto zásahom izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sieti X vyzvalo aktivistov, aby zmenili kurz a okamžite sa otočili. Na 54 lodiach sa nachádza 426 ľudí z 39 krajín, informuje agentúra Reuters.

Medzi zajatými aj Slovenka

Stránka iniciatívy uvádza, že na zajatej lodi s názvom Furleto bola aj občianka SR Raimanová. Iniciatíva po zajatí účastníkov flotily zverejní na svojej stránke videá, na ktorých sa aktivisti predstavia, povedia svoju štátnu príslušnosť a oznámia, že boli zajatí izraelskou armádou. Medzi týmito videami je aj videoodkaz od Raimanovej. Tá o svojej ceste do Pásma Gazy v uplynulých dňoch informovala na sociálnej sieti Instagram.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR uviedlo, že mu izraelské orgány zatiaľ neposkytli bližšie informácie o štátnej príslušnosti prípadne zadržaných osôb alebo o ich ďalšom smerovaní. „MZVEZ SR a náš zastupiteľský úrad v izraelskom Tel Avive situáciu aktívne monitorujú a v prípade potvrdenia, že medzi zadržanými osobami sú občania SR, je Zastupiteľský úrad SR v Tel Avive pripravený poskytnúť náležitú konzulárnu asistenciu,“ doplnil rezort. MZVEZ SR zároveň opätovne upozornilo na platné cestovné odporúčanie 4. stupňa (odporúčanie opustiť krajinu) pre celé územie Izraela a Palestíny v súvislosti s vojnovým konfliktom na Blízkom východe.

K tomuto zajatiu aktivistov došlo po tom, ako izraelské námorníctvo 30. apríla v medzinárodných vodách západne od gréckeho ostrova Kréta zadržalo viac ako 20 plavidiel tejto iniciatívy a zajalo 175 osôb. Väčšinu aktivistov Izrael deportoval, no dvoch - španielskeho občana s palestínskym pôvodom Saifa Abu Kesheka a Brazílčana Thiaga Ávilu - zadržal a opakovane im predĺžil väzbu. Izraelské úrady ich napokon deportovali 10. mája. Aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007 a doviezť na toto územie humanitárnu pomoc.

Námorné sily zmarili zlovestný plán, tvrdí Netanjahu

„Odvádzate mimoriadnu prácu... a v podstate ste zmarili zlovestný plán, ktorého cieľom bolo prelomiť blokádu zavedenú pre teroristov z Hamasu v Gaze,“ povedal Netanjahu podľa vyhlásenia svojej kancelárie veliteľovi zasahujúcich vojakov. „Vykonávate to s pozoruhodným úspechom... a rozhodne s menším rozruchom, ako by naši nepriatelia očakávali... Pokračujte až do samého konca,“ povedal Netanjahu.

Ďalšie zo Zoznamu