Ebola sa stále šíri: Z oblasti KDR hlásia prvý potvrdený prípad

KINSHASA - V oblasti provincie Južné Kivu na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR), ktorú ovládajú povstalci z Hnutia 23. marca (M23) podporovaného Rwandou, potvrdili prvý prípad eboly. Podľa agentúry AFP to vo štvrtok uviedol hovorca hnutia M23.
Testy „potvrdili nový pozitívny prípad“ nákazy vírusom ebola v hlavnom meste provincie Južné Kivu - Bukavu -, ktoré sa dostalo pod kontrolu M23 vo februári 2025. Nakazeným je však osoba, ktorá do Bukavu prišla z mesta Kisangani v provincii Tshopo na východe KDR, kde počas súčasnej epidémie eboly nezaznamenali žiadne prípady nakazených alebo chorých. Muž, ktorý mal 28 rokov, podľahol chorobe ešte pred potvrdením diagnózy, dodal hovorca M23. Úrady KDR sa k nahlásenému prípadu zatiaľ nevyjadrili.
Snahy dostať pod kontrolu najnovšiu epidémiu nákazlivého hemoragického ochorenia komplikuje v KDR dlhodobý konflikt vrátane bojov medzi konžskou armádou a hnutím M23. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju vyhlásila za mimoriadnu udalosť verejného zdravia medzinárodného významu. Povstalci z M23 s podporou Rwandy obsadili rozsiahle oblasti na východe KDR s bohatými náleziskami nerastných surovín a v regiónoch pod svojou kontrolou vytvorili paralelnú správu popri oficiálnej vláde KDR. AFP pripomína, že povstalecké hnutie doposiaľ nemuselo riešiť epidémiu, akou je ebola, ktorá má v Afrike za uplynulých 50 rokov viac ako 15.000 obetí.
Ide už o 17. epidémiu eboly
WHO priblížila, že v KDR, ktorá má viac než 100 miliónov obyvateľov, ide už o 17. epidémiu eboly. Podľa predbežných údajov v najnovšej vlne epidémie prišlo o život 139 ľudí. Nakazených je takmer 600. Najviac prípadov zaznamenali v provincii Ituri na severovýchode KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín a mnohé oblasti sú ťažko prístupné. Prípady eboly evidujú aj v provincii Severné Kivu a v susednej Ugande, ale nie v Južnom Kivu ani v provincii Tshopo.
Vzhľadom na ťažkosti s prístupom do oblastí zasiahnutých epidémiou bolo laboratórne testovaných len málo vzoriek, dostupné štatistické údaje preto vychádzajú najmä z predpokladaných prípadov nákazy. Severné aj Južné Kivu sú rozdelené na dve časti frontovými líniami, ktoré oddeľujú konžskú armádu od ozbrojenej skupiny M23 a jej rwandských spojencov.
Letisko v meste Goma, hlavnom meste provincie Severné Kivu, cez ktoré sa obvykle prepravovala humanitárna pomoc do východnej časti KDR, je uzavreté od januára 2025, keď ozbrojenci M23 obsadili mesto. Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje kmeň Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani špecifická liečba. V Afrike sa v minulosti šíril najmä variant Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu smrtnosť - na úrovni 37 percent, kým variantu Zaire podľahne až 90 percent nakazených.
WHO upozorňuje, že riziko šírenia nákazy v KDR aj širšom regióne strednej Afriky zostáva vysoké. Pravdepodobnosť celosvetovej pandémie považuje za nízku. Problémom v Afrike v prípade epidémie eboly je aj výpadok vo financovaní aktivít humanitárnych organizácií, ktoré súvisí s obmedzením pomoci Spojených štátov pre zahraničie za administratívy prezidenta Donalda Trumpa.